Polestar oferece desconto a quem queira trocar o seu Tesla

Há cada vez mais proprietários de Teslas – os veículos elétricos produzidos pela empresa de Elon Musk – a quererem atirar com o seu carro contra uma parede ou para o fundo de uma ravina. Deixá-los deslizar para dentro de um lago também é capaz de ser engraçado – um pouco como enfiar uma torradeira ligada à corrente dentro de uma banheira cheia de água e, quem sabe, talvez haja lugar faíscas, a fazer lembrar fogo de artifício, em jeito de celebração. Na verdade, o mais provável é que estes proprietários politicamente sensíveis, descontentes com a usurpação de poder que está a ocorrer diante dos seus olhos, tenham vontade de atirar o carro – isso sim – para cima de Elon Musk. Uma péssima ideia porque corriam o risco de ir parar à cadeia ou, pior ainda, que a seguradora lhes desse um Tesla novo e o problema voltava ao início. Felizmente, os suecos – povo com um sentido de humor subtil e olho para oportunidades de negócio – decidiram dar uma mão amiga aos norte-americanos. Aproveitando a crescente onda de antipatia contra a sua concorrente norte-americana, a Polestar, fabricante sueca de carros elétricos, lançou uma promoção oferecendo um desconto adicional de cinco mil dólares (cerca de 4600 euros) no leasing do Polestar 3 para clientes que comprovem ser proprietários de um Tesla.

A promoção, com o nome Polestar Conquest Bonus, está vigente durante todo o mês de março. E, quando combinada com o Polestar Clean Vehicle Incentive, que já reduz o preço do leasing em 15 mil dólares (cerca de 13.800 euros), resulta numa poupança total de 20 mil dólares (quase 18.500 euros).

O Polestar 3 em versão Círculo Polar Ártico Foto: DR

Num post publicado no LinkedIn, Jordan Hofmann, recém-nomeado chefe de vendas da Polestar nos Estados Unidos disse que os primeiros dias da promoção foram alguns dos mais agitados que a marca alguma vez viu. "Tivemos alguns dos dias com mais pedidos para o Polestar 3. A reação ao nosso Tesla Conquest Offer tem sido incrível", afirmou.

Apesar de o nome oficial da promoção ser Polestar Conquest Bonus, informalmente tornou-se conhecida como Tesla Conquest Bonus uma vez que, para a grande maioria dos aderentes, o objetivo principal é mesmo verem-se livres dos seus Teslas. E para poderem fazer isso mesmo, aproveitando a oferta, tudo o que os proprietários precisam de fazer é apresentar um comprovativo de propriedade ou de leasing do veículo.

Perante os inúmeros boicotes à empresa de Elon Musk, bem como protestos que têm tido lugar em diversos concessionários e fábricas da Tesla, não só nos Estados Unidos, mas também na Europa, é possível que outras marcas que produzem veículos elétricos aproveitem para atrair clientes descontentes. De resto, o apresentador português João Manzarra foi a primeira figura pública nacional a anunciar que ia vender o seu Tesla e entregar 10% da receita a uma organização norte-americana de combate às alterações climáticas.

Se é proprietário de um Tesla e começa a sentir uma estranha comichão debaixo das unhas cada vez que vê o telejornal, não desespere, pode ser que a Polestar lance a mesma promoção em Portugal.