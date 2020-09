O novo melhor amigo do homem é um carro

Desde 1972 que a Mercedes-Benz impera no mercado automóvel graças à icónica Classe S (do alemão sonderklasse, que significa "classe especial"), conhecida por ter carros de luxo com modelos pioneiros, tanto em termos de conforto como tecnologia. É o caso do seu modelo mais recente, o Classe S W223, que foi apresentado esta semana.

A marca alemã decidiu modernizar a imagem de marca do veículo, dando-lhe uma silhueta mais fluida com um capô maior, puxadores das portas embutidos e novas jantes. Com um coeficiente aerodinâmico de 0.22, este modelo é um dos carros mais aerodinâmicos da atualidade, além de ser maior graças a uma distância de eixos superior.

No que toca aos motores, a Mercedes-Benz oferece cinco opções numa primeira fase de lançamento: o S450 (a gasolina) equipado com o motor de seis cilindros em linha de 3.0 litros com 367 cavalos e 500 Nm de binário; o sistema mild hybrid de 48V (EQ Boost) com mais 22 cavalos e 250Nm de binário; o S500, com exatamente o mesmo tipo de motorização, mas com 435 cavalos e 520 Nm de binário. Por fim, há também duas versões com motor a Diesel (350 d e 400 d), com seis cilindros em linha e 286 e 300 cavalos, respetivamente.

O novo Mercedes-Benz Classe S W223 Foto: Mercedes-Benz

No interior, o W223 distingue-se da restante gama por não ter os dois ecrãs interligados no tablier, mas sim um ecrã central de 12,8 polegadas que vai da consola central até ao tablier, e os botões reduzidos ao mínimo possível, representando uma diferença de 27 botões do seu antecessor, permitindo ao condutor ativar a maioria das funcionalidades por voz ou no ecrã central (também podem ser montados dois ecrãs opcionais nas traseiras dos bancos dianteiros). O volante, por sua vez, tem sensores que lhe permitem reconhecer quando o condutor tira as mãos do mesmo e conduzir sozinho através do sistema Drive Pilot; já os bancos oferecem ventilação, aquecimento e 10 funções de massagem (graças ao programa Energizing Coach, que monitoriza os níveis de stress e sugere as soluções de bem-estar mais adequadas).

Interior do novo Mercedes-Benz Classe S W223 Foto: Mercedes-Benz

Quanto à segurança, o novo Classe S contém praticamente todos os sistemas revelados até à data pela Mercedes-Benz, incluindo o sistema E-Active Body Control, que, para além de travar automaticamente em caso de emergência, permite que o carro se eleve até 80mm para conseguir absorver a energia de qualquer impacto. Além disso, apresenta radar dianteiro e traseiro, câmara de 360 graus e 12 sensores ultrassónicos de longo alcance. Finalmente, o novo modelo vem com a função Smart Home, que permite que o carro comunique com os aparelhos eletrónicos na sua casa enquanto os seus sensores de movimento o avisam se alguém está a vaguear pelo seu jardim.

Já será possível encomendar este novo Mercedes a partir de meados de setembro, chegando aos concessionários em dezembro.