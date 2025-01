Volkswagen Polo, mais um com 50 anos

O habitual enquadramento histórico

Corria o ano da graça de 1975. No ano anterior, a Volkswagen tinha lançado o Golf para substituir o Carocha, o pai de todos. Mas o Golf era um modelo bastante mais evoluído do que aquele que veio substituir e, de qualquer forma, o mercado já não tinha nada a ver com o de 1945, quando o Carocha finalmente entrou em produção. Era necessário criar outros modelos, para alargar a oferta e chegar a mais clientes, cujo poder de compra, nos anos 70, estava a anos-luz do que se passava nos 50 – o exemplo do Type 3, já aqui retratado, foi disso um bom exemplo, uma vez que permitiu acompanhar as tendências de um mercado em crescendo. Para subir na gama, o fabricante alemão já tinha criado em 1973 o Passat. E para uma gama abaixo do novo Golf? Para isso, a Volkswagen recorreu à Audi, marca que em 1968 trouxe para baixo do seu guarda-chuva. O modelo escolhido como dador – já que foi disso que se tratou, quase apenas uma mudança de logótipo ou pouco mais – foi o Audi 50, um pequeno utilitário que tinha sido lançado em 1974.

VW Polo o atual e o original. Foto: DR

VW Polo, 1.ª geração (1975-81)

Pouco diferenciado em relação ao seu "irmão" Audi 50, o novo VW Polo caracterizou-se por uma oferta mais básica – logo, preço mais baixo – e pela silhueta ‘hatchback’ de três portas. Motores quatro-cilindros dispostos transversalmente, tração dianteira, caixa manual de quatro velocidades. Fabricado em Wolfsburg, na histórica fábrica-sede da Volkswagen, o Polo receberia um 1977 uma variante três-volumes: exatamente igual, do pilar C para a frente, à carroçaria original, recebia uma avantajada bagageira traseira. Esta variante receberia o nome Derby, mais tarde alterado para Sedan, o que na realidade era. Dois anos depois, em 1979, seria apresentado um ‘facelift’: pára-choques em plástico, nova grelha e um ‘tablier’ redesenhado. Até então, tinha sido produzido meio milhão de unidades do Polo.

VW Polo, 1.ª geração (1975-81) Foto: DR

VW Polo, 2.ª geração (1981-94)

A principal novidade da segunda geração do Polo foi a introdução de uma terceira carroçaria: embora ainda e sempre um ‘hatchback’ de três portas, a porta traseira tinha um ângulo quase reto, com o vidro praticamente na vertical, em contraponto ao desenho original, em que essa porta está quase na diagonal. Outra novidade foi a introdução – sinal dos tempos – de uma motorização a gasóleo. Uma versão que ficou famosa foi o desportivo G40 (equipado com um compressor volumétrico de 40mm), que fez as delícias dos aficionados de grandes velocidades em pequenas carroçarias. Novo ‘facelift’ em 1990, que levou a segunda geração até ao seu final de produção.

VW Polo, 2.ª geração (1981-94) Foto: DR

VW Polo, 3.ª geração (1994-2001)

Em 1994, a terceira geração do VW Polo foi um modelo 100% novo, partilhando uma nova plataforma com o "hermano" Seat Ibiza (a marca espanhola tinha também sido englobada no Grupo Volkkswagen) e apresentando pela primeira vez variantes de cinco portas – o Polo foi um dos últimos citadinos a oferecer esse acesso aos lugares de trás.

VW Polo, 3.ª geração (1994-2001) Foto: DR

VW Polo, 4.ª geração (2001-09)

Já no século XXI, nova geração concebida mais uma vez a partir do zero. Pouco a assinalar, a não ser a partilha da plataforma também com o Skoda Fabia, além do já habitual Seat Ibiza.

VW Polo, 4.ª geração (2001-09) Foto: DR

VW Polo, 5.ª geração (2009-17)

A quinta geração viu o dia no Salão de Genebra em março de 2009. Um mês antes, em fevereiro desse ano, o Polo N.º 11.111.111 saía das linhas de produção. E no ano seguinte, o Polo seria eleito Carro do Ano Europeu; pouco mais de um mês depois, também Carro Mundial do Ano. Mais longo 44mm que a anterior geração, e 32mm mais largo, o Polo tinha vindo sempre a crescer e assemelhava-se agora mais a um pequeno Golf do que a um grande Polo.

VW Polo, 5.ª geração (2009-17) Foto: DR

VW Polo, 6.ª geração (a atual, lançada em 2017)

A atual geração do VW Polo está no mercado há quase oito anos, tendo sido lançada em junho de 2017. Baseia-se na plataforma MQB A0 e é fabricada em Pamplona, Espanha. Pela primeira vez, não apresenta uma versão de três portas (os novos ventos do marketing privilegiam apenas as cinco). Quatro anos depois do lançamento, recebeu um ‘facelift’ de meio-ciclo de vida, o que permite adivinhar que uma nova – uma sétima! – geração esteja para breve. Até agora, mais de 12 milhões de unidades do Volkswagen Polo já foram vendidas, o que faz dele um modelo histórico para o construtor de Wolfsburg. E a história, essa, continua.