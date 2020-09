Magnum lança toalhas de praia que garantem distanciamento social

A marca de gelados acaba de lançar uma coleção de toalhas de praia que apelam ao distanciamento social, resultado de uma colaboração com artistas contemporâneos internacionais.

Toalha de Quentin Monge Foto: Magnum

São toalhas de praia, mas como o tamanho de uma toalha de piquenique (3x3 metros) combinadas com ilustrações feitas pelos artistas e integradas na campanha Magnum #TrueToPleasure, protagonizada pela cantora Halsey.

Toalha de David Vanadia Foto: Magnum







A Magnum conta com um longo histórico de colaborações com artistas e "talentos emergentes" nas áreas da moda, artes e cultura. Para esta campanha foram desenvolvidas parcerias com Karan Singh, David Vanadia e Quentin Monge. Os artistas inspiraram-se nos gelados da marca e na ideia de "aproveitar os prazeres do verão de uma forma segura".

Toalha de Karan Singh Foto: Magnum







Entre os dias 3 e 6 de setembro, a marca vai sortear 40 toalhas de praia através da aplicação Uber Eats e vai ainda oferecer 70 t-shirts de edição limitada feitas em parceria com Iris Apfel (embaixadora mundial da marca em 2019). Para participar, cada interessado tem de encomendar uma Box Especial Magnum (durante esses dias) para ficar automaticamente habilitado a ganhar.