Douro recebe um dos maiores encontros de supercarros da Europa

Ao longo de três dias, o Gathering Supercars acontece verá mais de uma centena de supercarros a cruzar as estradas do Douro, num desfile de potência, luxo e paixão pelo universo automóvel. Marcas como Ferrari, Porsche, Lamborghini, McLaren, Kimera, entre muitas outras, marcarão presença num cenário idílico na Quinta da Pacheca, em Lamego, entre os dias 25 e 27 de abril.

Gathering Supercars Foto: DR

Sob o lema "A paixão pelos automóveis é o melhor dos pretextos para reunir amigos", este encontro pretende ir muito além dos motores. O programa divide-se entre Vila Real e Lamego e inclui experiências únicas de condução, exposições privadas, momentos musicais e iniciativas de cariz solidário. Mas esta não é a primeira edição a ser realizada em Portugal. No ano passado, o evento aconteceu em Gaia.





View this post on Instagram A post shared by GATHERING SUPERCARS 2025 (25-26-27 APRIL) 5*ANNIVERSARY (@gatheringsupercars)

Entre as grandes novidades deste ano está a participação de Tom Kristensen, conhecido como "Mr. Le Mans", graças às suas nove vitórias nas míticas 24 Horas (corrida de resistência de automóveis que se realiza anualmente no circuito de La Sarthe, em Le Mans, França). Haverá ainda uma homenagem a Ayrton Senna, assinalando-se 30 anos da sua memória na exposição "Nosso Senna Collection", apresentada pela artista e sobrinha do piloto, Lalalli Senna. O designer Marc Poulain, atual responsável criativo da Alpine e antigo designer da Ferrari, também marcará presença.

"Nosso Senna Collection" de autoria da artista Lalalli Senna. Foto: @gatheringsupercars

A vertente cultural e social não foi esquecida. O evento contará com atuações de artistas como Toy e os Calema, e uma parceria especial com a Associação Sara Carreira, que apoia jovens em situação de fragilidade económica. E a promessa da organização garante: o Douro prepara-se para receber não apenas carros extraordinários, mas também histórias, encontros e emoções.