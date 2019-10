O novo restaurante de sushi perfeito para um almoço de trabalho

Estão lá todos os clássicos de que aprendemos a gostar, dos sempre práticos combinados de sushi e sashimi aos tártaros e ceviches. O Sushi dos Sá Morais começou por ser uma ideia de amigos, um restaurante na Rua Castilho com sushi descomplicado, abrangente, mas de qualidade. Cresceu para uma simpática esplanada e conta agora com um novo restaurante perto do Saldanha, pretexto mais do que suficiente para trazer algumas novidades à carta, uma aventura que liga a boa maneira de receber portuguesa com a gastronomia do Japão.





O novo Sushi Sá Morais fica na Rua Latino Coelho, em Lisboa

Para descobrir, há novos pratos como o salmão Sá Morais, com ponzu de trufa, e novos menus como o apropriadamente intitulado 'à grande e à japonesa', que permite percorrer os diferentes sabores da carta, das irresistíveis gyosas aos hot rolls, sem esquecer os combinados de sushi e sashimi – mesmo a pensar nos mais gulosos. No menu, ficaram algumas das criações mais pedidas, que são precisamente aquelas pelas quais começamos: o edamame especial, feijão de soja salteado em azeite e alho com gengibre, tougarashi e molho de soja, que poderíamos comer a qualquer hora do dia, o muito fresco ceviche de três peixes ou o tártaro de salmão com manga, perfeito para estes dias quentes. Há ainda pratos especiais para provar como o muito bem servido teriaki de salmão ou o yakisoba tori e vale mesmo a pena aventurar-se no gunkan de atum picante ou pedir o gunkan sake ovo, com salmão e ovo de codorniz.





O novo Sushi Sá Morais fica na Rua Latino Coelho, em Lisboa

Durante a semana, o Sá Morais conta com um menu de almoço generoso (€13,50) que inclui uma sopa Misoshiru, uma entrada, um combinado de sushi e sahimi de 18 peças (ou um prato quente) e café. Destaque ainda para a esplanada do restaurante da Rua Castilho, ideal para beber um copo e comer sushi em versão petisco, do edamame aos trios de mini temakis.

Reservas: 21 016 59 42 (Rua Latino Coelho, 50ª); 21 136 69 72 (Rua Castilho, 23B)