Uma série para ver esta semana: "Boardwalk Empire"

Tempos houve em que o luxo cheirava a pólvora e whisky, em que os bares tinham passagens secretas e que na política, tal como no amor, tudo valia. Boardwalk Empire, série estreada em 2014, ergue-se dessa névoa dourada dos anos 1920 em Atlantic City, cidade costeira em Nova Jérsia, como espelho de um país embriagado de poder e contradição. Entre o brilho dos hotéis e o silêncio dos becos, a série da HBO, criada por Terence Winter e produzida por Martin Scorsese, reconstrói o instante em que o sonho americano se confundiu com a corrupção e o desejo, anos antes da televisão nos dar Peaky Blinders.

Steve Buscemi (Fargo) encarna Enoch “Nucky” Thompson, político feito contrabandista, senhor de um império erguido sobre areia e promessas, a quem na cidade todos respondem. A seu lado, Stephen Graham (Adolescência), Shea Whigam (F1- O Filme), Kelly Macdonald (Este País Não É Para Velhos), Michael Pitt (Os Sonhadores) e Michael Shannon (99 Casas) compõem um elenco que nos traz a crueza da sobrevivência num país de pobreza e contrastes, a braços com a Lei Seca e com as cicatrizes da Primeira Guerra Mundial.

"Boardwalk Empire" retrata a corrupção e poder em Atlantic City nos anos 1920

Ao longo das cinco temporadas (2010-2015), acompanhamos a forma como as relações de poder mudam, quer em Atlantic City, quer em Nova Iorque ou Chicago. Vemos a ascensão de figuras como Al Capone (Graham), Charles "Lucky" Luciano (Vincent Piazza) e Arnold Rothstein (Michael Stuhlbarg), e a forma como estas mudarão para sempre a face do crime nos Estados Unidos, sempre sob o olhar atento dos agentes proibicionistas.

O primeiro episódio, realizado por Martin Scorsese, é uma entrada triunfal, anúncio inequívoco da ambição de todo o projeto, que viria a vencer 20 Emmys. Inspirada no livro Boardwalk Empire: The Birth, High Times, and Corruption of Atlantic City, de Nelson Johnson, a série tem como grande argumento uma história que compele a consumo intensivo, do primeiro ao último episódio.

