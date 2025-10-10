Um personal trainer que não se cansa e outros gadgets especiais

Magic AI Fitness Smart Mirror

O novo produto tecnológico na área do fitness parece um espelho simples, mas é bastante mais do que isso. O espelho inteligente vem com um suporte para montagem que permite colocá-lo ou simplesmente encostá-lo à parede. O sistema utiliza visão computacional e inteligência artificial avançada para dar feedback em tempo real, acompanhar os movimentos, contar as repetições, corrigir o posicionamento e até mesmo indicar quando se deve alterar o peso. A marca diz que é o equivalente a pagar um personal trainer, mas com disponibilidade total. Há programas predefinidos com treinadores, atletas olímpicos e estrelas do desporto que surgem como um holograma no espelho. Cada Magic Mirror tem capacidade de apresentar cinco contas de utilizador com o próprio painel personalizado. A tecnologia de rastreamento por Inteligência Artificial dá feedback em tempo real e inclui correções e contagem de repetições monitorizadas no ecrã. €1.729.

Magic AI Fitness Smart Mirror Foto: DR

LG Signature Transparent OLED TV

É a primeira Smart TV 4K transparente - sem fios de vídeo e de áudio - do mundo. Lançada pela LG, a televisão com um ecrã transparente, neste caso com 77 polegadas (196 cm), representa uma nova perspetiva na qual as imagens parecem flutuar no ar. Os responsáveis da empresa consideram que os consumidores de hoje procuram novas formas de decorar os seus espaços sem ter um ecrã preto “monstruoso” a dominar a sala. Para os momentos de pausa, o protetor de ecrã OLED permite escolher entre uma variedade de opções, como fotos, arte ou simplesmente um vidro translúcido. A marca refere que o elevado nível de transparência do ecrã OLED dissipa as barreiras entre o ecrã e o espaço que o circunda num ambiente tridimensional. Um botão coloca-lhe rapidamente um fundo negro. Vêm equipadas com Dolby Vision para cores, contraste e brilho, além de Dolby Atmos 4 para um som envolvente. €51.580

LG Signature Transparent OLED TV Foto: DR

Dreame Cyber X

Está tudo pronto para a comercialização do aspirador robô da Dreame, que já foi apresentado, com capacidade para subir escadas e mover-se entre andares. O Cyber X combina sensores visuais e tração mecânica para ultrapassar escadas até 25 centímetros. O sistema visual inteligente 3D Adapt avalia a geometria das escadas e dos patamares antes do movimento, o que reduz os erros e ajuda a decidir se a subida é segura. As lagartas dos pés são espessas com forte aderência e um sistema de travagem triplo que evita deslizamentos durante as inclinações. A marca refere a bateria de longa duração e cobertura até cinco andares. A deteção do ambiente baseada em laser cria uma visão 3D para orientar a navegação. O robô apresenta cinco modos de limpeza. (€ sob consulta)

Dreame Cyber X Foto: DR

Kindle Scribe

Um Kindle com caneta que permite destacar frases ou tomar notas de livros e artigos, ou para quem gosta de rabiscar folhas impressas e, ao mesmo tempo, fazer uma pesquisa digital. O aparelho lançado pela Amazon está mais fino, mais leve e mais rápido enquanto a capacidade de armazenamento varia entre 32 e 64 GB. O aparelho possui ecrã antirreflexo com luz frontal, que se adapta automaticamente ao brilho e às condições de iluminação. O bloco de notas integrado, ferramentas de IA e suporte para serviços na cloud completam a oferta. A marca aponta uma sensação semelhante ao papel com uma superfície texturada e resposta ultrarrápida para uma experiência de escrita natural. A caneta incluída não necessita de carregamento e a escrita pode ser convertida em texto. A bateria é de longa duração, o que permite semanas de leitura e escrita com uma única carga. €634

Kindle Scribe Foto: DR

Anker Solix EverFrost 2 58L

Este novo dispositivo da Anker é uma caixa térmica alimentada por bateria que não depende de gelo. A marca garante que este “mini-frigorífico” (disponível nos tamanhos 40 L e 58 L), pode refrigerar e até congelar alimentos e bebidas a temperaturas até -20.°C. A ideia parece ser retirar o espaço ocupado pelo gelo, para que se possa transportar mais quantidade e mantê-la refrigerada por mais tempo. A empresa afirma que a duração da bateria dos seus refrigeradores é de aproximadamente de dois dias com a bateria de fosfato de ferro e lítio incluída. O refrigerador inclui um compartimento adicional para a bateria, que pode ser preenchido com uma segunda bateria (não incluída), aumentando a capacidade até quatro dias. Este modelo de 58 litros vem com dois componentes separados que podem ter dois conjuntos diferentes de temperaturas. €1.809