A Gleba vai oferecer um ano de pão grátis

Para celebrar o Dia Mundial do Pão, a 16 de outubro, a Gleba lançou uma campanha e convida o público a participar no passatempo “A Tua História com o Pão”, numa homenagem ao papel que este ocupa na memória, na cultura e na vida das pessoas.

O desafio é simples: entre 10 e 15 de outubro, basta partilhar num comentário na publicação dedicada ao passatempo no Instagram da Gleba, sobre uma memória ou história especial com o pão. A história vencedora será premiada com um ano de pão Gleba grátis e será anunciado precisamente no Dia Mundial do Pão.

Mas a celebração não fica por aqui. No dia 16 de outubro, haverá ainda uma surpresa especial nas lojas físicas e online.

No mês passado, a Gleva esteve Gleba em algumas das principais zonas empresariais de Lisboa, como o Marquês de Pombal, Amoreiras, Saldanha, Picoas e Avenidas Novas, , a oferecer saquinhos com um pequeno-almoço completo. Esta iniciativa foi lançada para celebrar a chegada de setembro e o regresso às rotinas.

Quase dez anos depois da sua fundação, a Gleba continua a afirmar-se como uma marca que eleva a padaria artesanal em Portugal. Trabalhando com cereais 100% locais, moagem em mós de pedra e fermentação natural, mantém o compromisso de fazer pão com propósito e de o celebrar com todos aqueles que o tornam parte do seu dia-a-dia.