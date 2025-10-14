Há mais de 20 novos pratos para provar na carta do SoMos

Os ingredientes sazonais estão em evidência na nova carta do SoMos Restaurant & Lounge, um espaço confortável e moderno, na Avenida da Boavista (Porto), que privilegia a partilha de sabores e momentos.

Para a renovação da ementa, na qual permanecem alguns dos clássicos que lhe deram fama, nomeadamente a massada de peixe e camarão à pescador (€23,5) que pode pedir durante os almoços de terça-feira, o chef Jorge Sousa e a sua equipa desenvolveram mais de 20 pratos. Criativos e diversos, ilustram o que a gastronomia nacional, aqui reinterpretada com sofisticação, tem a oferecer de melhor.

“Produtos da época, com a maior autenticidade e frescura possível, são o ponto de partida do menu agora disponível, que continua a ter a cozinha mediterrânea como base”, explicou, à Must, o profissional. Este é o chef executivo do Crowne Plaza, hotel de cinco estrelas em que se insere o SoMos desde 2014. Foi só em 2017, contudo, que ajudou a transformar o restaurante desta unidade hoteleira de luxo, com 232 quartos e 42 suítes, no conceito que hoje conhecemos.

Carpaccio de polvo, pimento, salsa e broa de milho, novidade do SoMos Restaurant & Lounge, no Porto Foto: DR

Para começar a refeição, o cozinheiro de 38 anos sugere o carpaccio de polvo com emulsão de pimento assado, salsa e crumble de broa de milho (€15), a sopa cremosa do mar (€12,50), a salada de burrata e tomate cherry em diferentes confeções com vinagre balsâmico (€20) ou o camarão tostado em amêndoa crocante, sweet chili e tártaro exótico (€18). Os pastéis de massa tenra com carne e maionese de alho negro (€11), assim como a tempura de cogumelos shiitake com sweet chili (€12), especialmente pensados para dividir entre os comensais, também devem ser considerados antes de se atirar aos pratos principais. Nesse campeonato, brilham criações como as lascas de bacalhau em crosta de broa, servidas com puré de grão-de-bico e ovo a baixa temperatura (€23), o tornedó de novilho, acompanhado com molho de pimenta, cuscos de cogumelos e tomate cherry assado (€30), e o calzone de cogumelos, pesto e passata de tomate (€18).

SoMos Restaurant & Lounge tem Texturas de morango, duo de citrinos, gelado de chocolate e hortelã Foto: DR

As novidades do espaço, que dispõe de uma horta urbana, da qual provêm algumas das ervas aromáticas e legumes utilizados no dia a dia, estendem-se às sobremesas. Enquanto as texturas de morango com duo de citrinos, gelado de chocolate e hortelã (€6) é ideal para quem procura uma opção fresca, o bolo tépido de abóbora com creme de iogurte, chocolate branco e gelado de manteiga noisette (€6) faz particular sucesso entre os fãs dos sabores típicos do outono. Aos sábados à noite, música ao vivo dá outro ritmo aos jantares.

Onde? Avenida da Boavista, 1466 (Porto). Horário? Todos os dias, das 12h30 às 15h00 e das 19h30 às 22h30. Reservas? 22 607 2552 / somos.restaurant@ihg.com.