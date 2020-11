Estes tabuleiros levam 100 dias a ser concluídos (e cada um conta uma história)

Quem diria que alguém se lembraria de criar uma marca de tabuleiros de luxo? Lucila e Ludovic de La Bédoyère, um casal a viver em Portugal há vários anos, pensaram a Côco Gin como uma marca com um universo repleto de nostalgia, que recupera o savoir faire do artesanato manual ao usar processos de manufatura ancestrais.

Os fundadores Lucila e Ludovic de La Bédoyère.

Todos os tabuleiros são criados artesanalmente por talentosos artistas no norte do Vietname, que levam 100 dias e seguem um processo de 32 passos até concluir a produção de um único tabuleiro. Em cada peça são aplicadas mais de vinte camadas de laca, extraídas da resina do caju, já que a marca se caracteriza por apresentar técnicas de confeção premium, raras de encontrar em objetos contemporâneos de decoração.

"Após muitos anos de viagens, com o olhar sempre focado em detalhes exuberantes ou excêntricos, unimos a nossa inspiração aos pequenos tesouros que fomos encontrando no caminho, culminando no nosso próprio cabinet de curiosités. Foi nesse espírito que criámos a Côco Gin, para oferecer aos anfitriões e aos seus convidados, objetos com histórias para contar", afirma Lucila de La Bédoyère, diretora criativa e fundadora da marca.

A primeira coleção é composta por quatro tabuleiros que simbolizam as histórias de diversas personagens da História, mas também de costumes e territórios exóticos.

Assim surge o mapa celestial representado no tabuleiro Étoile (€1840) inspirado por Tycho Brahe, o excêntrico astrónomo dinamarquês que perdeu o nariz num duelo provocado por um problema de matemática. Já o tabuleiro Kingmaker (€1980) é pensado para todos aqueles que acreditam que o futuro não depende das estrelas, mas sim de ações e da capacidade de espiar – através do buraco da fechadura – os segredos do poder.

O tabuleiro Casati (€1980) reflete o estilo decadente e boémio da Marquesa Luisa Casati, espelhando uma espécie de labirinto veneziano, no qual esta passeava nua, carregando apenas consigo um casaco de pele.

Por fim, Posion (€2120) oferece um olhar irreverente sobre a arte de bem viver, mas também sobre o envenenamento, representando a luxúria e o pecado da gula.

De modo a trazer a portugalidade a esta coleção, os fundadores da marca incluíram um suporte em latão puro (€850), produzido em Lisboa, capaz de transformar qualquer um dos tabuleiros, numa bandeja de mordomo.

Atenta aos acabamentos e detalhes, todos os artigos da nova coleção da marca são numerados e acompanhados por um certificado de autenticidade e pelas histórias que inspiraram a sua criação. Em breve, serão também lançadas linhas de porcelana e jogos de jantar, e para já os produtos podem ser adquiridos aqui.