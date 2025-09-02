Seletti Toiletpaper. Um projeto inédito e irreverente em Serralves

A loja do Museu Serralves está temporariamente transformada num espaço visual e imersivo de arte e design. Resultado da colaboração inédita, e de grande sintonia, entre a revista milanesa Toiletpaper e a marca italiana de design contemporâneo Seletti. Ambas provocadoras, têm abordagens arrojadas, um ADN irreverente, um impacto visual marcante, e assumidamente inspiradas na cultura pop.

Fundada em 2010, pelos artistas italianos Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari, a Toiletpaper é uma revista que comunica exclusivamente através de imagens, desafiando convenções normativas visuais e narrativas. Entretanto o projeto expandiu-se e transformou-se num verdadeiro universo criativo, incluindo design, moda, beleza, arte urbana, instalações e exposições.

Também com raízes na região de Lombardia, em Itália, a Seletti tem um portfólio que vai de mobiliário a decoração. É uma marca que transforma objetos do quotidiano em peças extraordinárias, rompendo as fronteiras entre a arte e o design, e fazendo de cada peça uma afirmação estética e emocional.

Loja Seletti Toiletpaper em Serralves apresenta projeto inédito e irreverente. Foto: DR

A Loja Seletti Toiletpaper reúne então uma seleção de objetos utilitários e decorativos. Philippe Vergne, Diretor do Museu de Serralves, sublinha a natureza singular desta iniciativa: “Mais profundo do que o merchandising, mais brilhante do que o luxo, mais precioso do que aquilo que o dinheiro não pode comprar.”

São peças com assinatura única, que aliam arte, funcionalidade, humor, cultura pop e design provocador. Destacam-se as coleções TOILETPAPER HOME e TOILETPAPER BEAUTY, com objetos de lifestyle até mobiliário, como: sabonetes (€13,90), cadernos (€15), canecas (€30), lâmpadas (€25), espelhos (de €27 a €650), candeeiros (de €86,00€ a €272), pratos (€45), velas (€69,50), vasos (€69 a €224,60), almofadas (€107), toalhas de praia (€104), esculturas (€198), até mesas (€380), tapetes (€1520), pufes (€1080) ou poltronas (€1250).

Loja Seletti Toiletpaper expõe projeto inédito e irreverente em Serralves Foto: DR

Esta pop-up celebra também a primeira exposição de Maurizio Cattelan em Portugal, o criador da curiosa e trivialmente denominada "obra da banana".

A Loja do Museu de Arte Contemporânea de Serralves está localizada junto à entrada para o Parque e Museu de Arte Contemporânea de Serralves. O acesso à Loja de Serralves é livre. Ainda assim, as peças da Loja Seletti Toiletpaper também estão disponíveis no site da Loja do Museu Serralves.