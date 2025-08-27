Artes / Prazeres

Livro. A America’s Cup como nunca a viu

As edições especiais da Taschen nunca desiludem e desta vez não é excepção. A editora acaba de lançar uma edição de colecionador e uma edição artística, ambas numeradas e limitadas, e desenhadas pelo designer Marc Newson, que prometem deliciar os amantes da vela.

Taschen apresenta edição especial da America’s Cup, com design de Marc Newson
Taschen apresenta edição especial da America’s Cup, com design de Marc Newson Foto: DR
27 de agosto de 2025 | Madalena Haderer

Se pratica vela e vive intensamente os dias da America’s Cup, este livro é para si. Vai adorá-lo. E, certamente, não precisa que lhe contemos a história da competição mais antiga do mundo. Sabe-a de cor. Porém, tenha paciência, vamos contá-la na mesma, não só porque explica a existência destas duas de valor, digamos, considerável – a edição de colecionador custa 2.500 euros e a artística, 12.500 euros, já lá vamos –, mas também porque quem sabe se um jovem que se sente atraído pelo mar não descobre aqui a sua vocação: velejador. E quem sabe se, um dia, esse jovem não segurará a America’s Cup nas suas mãos, carinhosamente chamada de “Auld Mug”, ou “velha caneca”.

A America’s Cup é a competição desportiva internacional mais antiga do mundo
A America’s Cup é a competição desportiva internacional mais antiga do mundo Foto: DR

E “velha” é mesmo a palavra-chave. A America’s Cup é a competição desportiva internacional mais antiga do mundo – foi criada em 1851, ou seja, 45 anos antes dos primeiros Jogos Olímpicos da era moderna. Começou quando a escuna norte-americana America venceu uma regata em torno da Ilha de Wight, no Reino Unido, derrotando as 15 embarcações do Royal Yacht Squadron – uma competição testemunhada pela rainha Vitória e pelo filho, o futuro rei Eduardo VII.

John F. Kennedy e Jacqueline Kennedy na America's Cup, em Newport, Rhode Island, 1962
John F. Kennedy e Jacqueline Kennedy na America's Cup, em Newport, Rhode Island, 1962 Foto: DR

O troféu foi oferecido ao New York Yacht Club, que decidiu dar-lhe o nome do barco vencedor – America – e declarou-o uma "perpetual challenge cup" (taça de desafio perpétuo), significando que qualquer clube poderia desafiar o detentor. E foi isso mesmo que aconteceu. O New York Yacht Club manteve o troféu durante 132 anos consecutivos, o mais longo reinado invicto da história do desporto, até que, em 1983, o australiano Royal Perth Yacht Club fez história ao quebrar a hegemonia americana com o iate Australia II, famoso pela quilha com “asas” que revolucionou a engenharia naval. Desde então, clubes de países como Nova Zelândia, Suíça e Austrália também já conquistaram o troféu.

Esta edição está repleta de material de arquivo raro
Esta edição está repleta de material de arquivo raro Foto: DR

A mais recente edição da competição, a 37ª, decorreu em Barcelona, em outubro de 2024. O defensor, Emirates Team New Zealand, venceu novamente e garantiu a sua terceira vitória consecutiva. A próxima edição já está planeada para 2027, com Nápoles como cidade-sede, e terá lugar durante a primavera ou verão. Será a primeira vez que o troféu será disputado no Mediterrâneo. Não há um calendário fixo para as competições, como acontece no futebol, por exemplo, mas, recentemente, têm-se realizado a cada três ou quatro anos. E é o detentor do troféu (o Defender) que decide, em conjunto com o desafiante oficial (Challenger of Record), quando e onde será a edição seguinte.

Não é apenas uma crónica de uma competição, narra, isso sim, uma saga de ambição humana
Não é apenas uma crónica de uma competição, narra, isso sim, uma saga de ambição humana Foto: DR

Posto isto,. Nos quase 175 anos da America’s Cup, a editora decidiu homenagear esta competição épica, que evoca mares tempestuosos, tripulações corajosas e empresários dispostos a arriscar tudo. É uma história de patrocínios colossais, egos maiores que a vida e uma fome de vitória que atravessa três séculos, colocando os iates mais sofisticados e os melhores timoneiros frente a frente. Esta edição está repleta de material de arquivo raro, fotografias inéditas, dados técnicos e análises de especialistas. Celebra as equipas, as táticas e a tecnologia por trás da regata de iates mais prestigiosa do mundo. Não é apenas uma crónica de uma competição, narra, isso sim, uma saga de ambição humana, coragem, engenho e da busca incansável pela vitória a qualquer custo.

O New York Yacht Club manteve o troféu durante 132 anos consecutivos
O New York Yacht Club manteve o troféu durante 132 anos consecutivos Foto: DR

A Collector’s Edition, produzida em colaboração com a Louis Vuitton, apresenta um estojo especial desenhado por Marc Newson, feito em tela de vela de algodão e equipado com um fecho metálico Louis Vuitton feito sob medida, numa homenagem à tecnologia que define este desporto. É uma edição numerada e limitada a 825 unidades. Custa 2.500 euros. Em alternativa, poderá optar pela ainda mais exclusiva Art Edition, numerada e limitada 175 unidades, e que é em tudo semelhante à Collector’s Edition, com excepção de vir acompanhada de uma base para livro em forma de pedestal, fabricada em fibra de carbono e desenhada por Marc Newson. O livro está também autografado pelo artista.

A edição de colecionador custa €2.500 euros e a artística €12.500
A edição de colecionador custa €2.500 euros e a artística €12.500 Foto: DR

Qualquer das opções será uma excelente adição ao escritório ou biblioteca de um amante de regatas. Está disponível para compra a partir de 11 de setembro, mas está já em pré-encomenda .

