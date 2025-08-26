Gaya Marques Pinto: a marca irreverente que quer transformar a moda canina

A Susana é dona da Gaya, um pug que deu nome ao seu mais recente projeto. De que modo surgiu a marca Gaya Marques Pinto?

A Gaya é a minha terceira pug e, quando a recebi, nunca tinha visto um ser tão lindo, perfeito, doce e destemido, tudo quanto eu poderia desejar que ela fosse. Quando lhe quis comprar trelas, peitorais e acessórios necessários, não encontrei nada no mercado que fosse suficientemente bonito para ela, nascendo assim a ideia para a marca. Mandei fazer um peitoral num sapateiro e, quando chegou, identifiquei algumas falhas e percebi que podia fazer melhor para a Gaya e para outros cães.

Divide-se entre o styling e a consultoria de imagem, estreando-se agora como empreendedora aos 70 anos. Como está a ser esta aventura?

Eu sou claramente uma aventureira, por isso estou a ir na minha via. Mas o processo, por ser totalmente novo, tem-se apresentado por vezes como algo inédito, que me exige aprendizagem e decisões nunca experienciadas. Em simultâneo, por ser muito exigente comigo mesma em tudo o que faço, tem sido realmente um desafio.

Vem do mundo da moda, tendo no currículo trabalhos com marcas como a Yves Saint Laurent. Fundou a escola de moda Pulp Fashion, um marco na área em Portugal. Com a Gaya Marques Pinto foca-se nos animais de estimação, ao criar artigo de luxo para cães. Como foi esta transição?

Como expliquei, nasceu mesmo do amor pela Gaya, mas os animais sempre foram outra das minhas grandes paixões. De repente, achei que estava a unir as duas, despropositadamente. Mas imagem e animais fazem todo o sentido na minha razão de ser e trabalhar.

Que exigências específicas tem a criação de uma marca de animais?

Começa aqui o verdadeiro desafio, pois uma coisa é ser bonito e outra coisa é ser ergonómico. Uma vez que os cães são os animais que mais diversidade apresentam entre diferentes seres, é difícil conseguir abranger todas as morfologias, então terei de ir passo a passo, percebendo onde podem existir lacunas na marca. Por outro lado, a escolha dos materiais, que pretendia que fossem bonitos e sustentáveis. E as nossas peles são um subproduto da cadeia alimentar, sendo certificadas. Havia ainda peças que eu queria fazer, mas não eram possíveis de executar devido à realidade da produção.

Gaya, a inspiração para a marca Foto: DR

Como funciona o processo de pesquisa para desenvolver produtos para animais? Existe alguma diferença devido a fatores como tamanho, pelo ou raça?

Temos três tamanhos, por enquanto, para abranger algumas raças. Ainda não consigo atender a todas mas, com o crescimento da marca, espero conseguir desenvolver mais diversidade de tudo, quer de tamanhos, quer de produtos. A questão do pelo do animal não interfere na escolha, apenas há que pensar que nos cães de pelo longo o acessório pode não ficar tão visível.

É a Susana a responsável pelo design dos artigos?

Sou, sim, mas tenho ao meu lado a minha assistente, que tem um mestrado em design de moda, o que agiliza bastante todos os procedimentos.

Os produtos estendem-se entre coleiras, peitorais, trelas, utilitários e outros complementos Foto: DR

Esta marca é totalmente portuguesa, com produção Made In Portugal. Aliada a esta responsabilidade de trazer o melhor que o nosso país tem para oferecer, a Gaya Marques Pinto compromete-se com práticas responsáveis e sustentáveis. De que maneira certifica a qualidade dos artigos?

Para garantir responsabilidade ambiental e qualidade, utilizamos couro certificado pela Leather Working Group (LWG), uma organização dedicada a melhorar o impacto ambiental da produção de couro, avaliando e certificando práticas sustentáveis nas fábricas.

O nosso couro vem de um fabricante com certificação LWG Gold, a mais elevada distinção concedida pela organização. Esta classificação exige um desempenho exemplar em gestão de energia e de águas residuais. Escolhemos este fornecedor para garantir que as nossas peças respeitam os mais altos padrões ambientais, refletindo o nosso compromisso com a sustentabilidade.

Quanto aos produtos propriamente ditos, foram testados na minha Gaya, que, apesar de ser um animal de pequeno porte, é muito ativa e dinâmica. Se a segurança funcionar nela, irá funcionar também nos outros animais, apesar de ainda não estarmos a responder a cães de grande porte.

Os produtos variam entre coleiras, peitorais, trelas, utilitários e outros complementos. Qual o processo criativo e de que maneira garante o conforto dos produtos?

O conforto é dado quer pelo design, quer pelos materiais. É algo que, enquanto dona de cães, valorizo muito.

O conforto é dado quer pelo design, quer pelos materiais Foto: DR

Sendo esta uma marca recente, o que gostaria de alcançar no futuro?

Eu tenho poucos limites, de modo geral, então quero crescer de uma forma progressiva, para poder incluir mais raças, mais produtos, mais cores e mais design. É algo que considero que precisa de ser orgânico, resultante de mais conhecimento e de perceber as necessidades da minha Gaya e dos consumidores da marca.