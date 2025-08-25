Uma “suíte audível” com um acervo de 500 discos no Lago Como

O hotel Il Sereno Lago di Como, em Itália, estreou neste verão uma experiência de hospitalidade imersiva. A Darsena Listening Suite aposta num conceito sensorial onde o design contemporâneo, conseguido pelas mãos de Patrícia Urquiola, converge com a alta fidelidade sonora e uma vista arrebatadora para o Lago Como.

A suíte propõe-se a ser um santuário musical Foto: DR

Foi o venezuelana Luis Contreras, dono da rede Sereno Hotels e entusiasta de vinis, quem imaginou o conceito, inspirado nas tradicionais casas de jazz-kissa do Japão — bares e cafés que se dedicam à audição contemplativa de discos de vinis, em ambientes intimistas e que respeitam o silêncio. A suíte propõe-se a ser um santuário musical onde o som analógico encontra a sofisticação do design de luxo europeu.

O acervo musical conta com 500 vinis da coleção pessoal de Luis Contreras Foto: DR

Mas em que consiste, afinal, esta "suíte audível"? São 200 metros quadrados de um ambiente que privilegia a escuta e o conforto. Destaca-se a imponente estante que alberga um sistema de som de elevadíssima qualidade, com altifalantes Klipsch La Scala, amplificadores McIntosh, gira-discos Thorens 1601 e um deck de rolo vintage com cartucho Sumiko Amethyst, cuidadosamente restaurado.

As janelas abrem diretamente para o Lago Como Foto: DR

O acervo musical conta com 500 vinis da coleção pessoal de Luis Contreras, entre raridades da Deutsche Grammophon e as primeiras edições de álbuns clássicos de artistas como David Bowie. Além disso, o catálogo é vivo: os hóspedes podem pedir que sejam incluídos discos ou artistas específicos, resultando numa discoteca em constante expansão.

Os hóspedes podem pedir cocktails de assinatura na suíte Foto: DR

A experiência é complementada por serviços exclusivos do restaurante Al Lago, presente no Guia Michelin e comandado pelo chef Raffaele Lenzi. Mediante pedidos, os hóspedes podem desfrutar de menus de degustação ou cocktails de assinatura, servidos diretamente na suíte.

Com janelas que vão do chão ao teto, abrindo diretamente para o lago, a Darsena Listening Suite foi concebida como uma extensão do cenário natural. Os materiais do design de interiores, como nogueira, pedra e tecidos jacquard, os sofás Molteni e as cadeiras Gio Ponti Leggera reforçam a atmosfera de relaxamento e contemplação.