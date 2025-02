Arquiteto português é finalista no "Building of the Year 2025"

A Casa Donavan, na Comporta, destaca-se pelo uso inovador da madeira e pelo compromisso com a sustentabilidade, e enquadra-se na arquitetura contemporânea que temos visto ser construída nesta região do País. Com primazia da construção em madeira, um processo que o próprio arquiteto descreve como "quase artesanal", esta casa foi elaborada num trabalho próximo com o mestre carpinteiro, no qual a escolha da madeira termotratada, sem utilização de químicos, reforça o compromisso com a sustentabilidade.

Chama-se Casa Donavan. Foto: Ricardo Cruz

"Além dos materiais escolhidos, o desenho da casa foi pensado para reduzir a necessidade de sistemas de climatização. O aproveitamento inteligente da exposição solar e a ventilação natural transversal contribuem para um menor impacto ambiental. Houve também um esforço consciente na seleção de fornecedores locais, minimizando deslocações e importações para reduzir a pegada ecológica", informa a agência que a divulga agora. Com ela, Gonçalo Pires Marques pode vir a ganhar o requisitado Prémio "Building of the Year 2025", da ArchDaily.

Fica na Comporta. Foto: Ricardo Cruz

Para o arquiteto, este reconhecimento reforça a posição da arquitetura portuguesa no panorama internacional: "A arquitetura portuguesa é uma área reconhecida entre pares a nível mundial como poucas áreas. Como no cinema português, é regularmente mencionada e até premiada. Aliás, Portugal é o único país do mundo com dois vencedores do Prémio Pritzker ainda vivos, o que reflete a qualidade e a influência do nosso trabalho." A Casa Donavan está agora na fase final da votação para o prémio "Building of the Year 2025".