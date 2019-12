O primeiro trailer do 25º filme da saga 007, realizado por Cary Joji Fukunaga. Esta é a quinta vez em que o ator britânico Daniel Craig interpreta James Bond depois dos sucessos Casino Royale (2006), Quantum of Solace (2008), Skyfall (2012) e Spectre (2015).

O vilão será Rami Malek (vencedor do Óscar de Melhor Ator por interpretar Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody), destacando-se o regresso de Ralph Fiennes no papel de "M", de Ben Whishaw, Naomie Harris e da atriz francesa Léa Seydoux. No filme, James Bond deixou o serviço e está a viver tranquilamente na Jamaica, quando a sua paz é perturbada pelo pedido de ajuda do seu amigo Felix Leiter da CIA para resgatar um cientista raptado. Bond acaba por perseguir um misterioso vilão, armado com uma nova tecnologia.