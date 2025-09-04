Prazeres / Artes

Artek e Marimekko celebram 90 anos com coleção limitada

Os dois ícones do design finlandês uniram forças para criar uma coleção exclusiva que cruza a arte da estampagem com a mestria da madeira curvada. A edição limitada, disponível a partir de setembro, revisita clássicos de Alvar Aalto com padrões icónicos de Maija Isola, apresentando uma nova leitura da tradição escandinava.

Espaços com bancos e divisórias da Artek e Marimekko
Espaços com bancos e divisórias da Artek e Marimekko Foto: Fotografia Elizabeth Helttoft / Copyright Artek
04 de setembro de 2025 | Safiya Ayoob

Durante décadas, a Finlândia tem sido sinónimo de um design que alia poesia formal e disciplina funcional. Em 2025, esse legado ganha uma nova leitura com a coleção Artek + Marimekko, uma edição limitada integrada nas celebrações dos 90 anos da Artek. Mais do que um encontro entre duas marcas reconhecidas, trata-se de um exercício de tradução cruzada: a linguagem gráfica ousada da Marimekko torna-se matéria, textura e luz sobre a carpintaria curvada que Alvar Aalto elevou a assinatura da Artek.

O ponto de partida é simples e ambicioso: aplicar padrões históricos da Marimekko à madeira de bétula através de marchetaria sobre superfície folheada. O resultado, tudo menos óbvio, é um jogo de profundidade em que os motivos aparecem e desaparecem conforme a incidência da luz, como se o desenho respirasse com a peça. Esta solução técnica, além de precisa e delicada, tem um lado pragmático que honra as duas casas: reduz desperdício de madeira e prolonga a vida útil do produto. Tal como acontece com todo o mobiliário Aalto, a produção decorre em Turku, no oeste da Finlândia, garantindo continuidade material e um rigor de fabrico difícil de replicar fora do contexto que o viu nascer.

Banco Artek e Marimekko juntos num espaço iluminado.
Banco Artek e Marimekko juntos num espaço iluminado. Foto: Fotografia Elizabeth Helttoft / Copyright Artek

A coleção é construída sobre três tipologias que dispensam apresentações entre conhecedores: o Stool 60, a Bench 153B e a Table 90D. São objetos que cabem em quase qualquer interior - doméstico ou público - porque foram concebidos, desde a origem, para acomodar usos abertos. O banco não é apenas assento; é mesa de apoio, pedestal improvisado, lugar para pousar livros ou plantas. A bancada, leve e honesta, organiza entradas, corredores e salas com discrição. A mesa baixa 90D, de escala contida, estabelece o tom descontraído de uma zona de estar. A intervenção gráfica sobre estes clássicos não lhes impõe um novo caráter; antes revela uma camada que sempre lá esteve: a relação direta entre forma, função e ritmo.

Artek e Marimekko juntam-se para criar nova coleção de bancos de madeira.
Artek e Marimekko juntam-se para criar nova coleção de bancos de madeira. Foto: Fotografia Elizabeth Helttoft / Copyright Artek

Os padrões selecionados pertencem à coleção Arkkitehti, encomendada nos primórdios da Marimekko por Armi Ratia e desenhada por Maija Isola, a autora que, ao lado de nomes como Vuokko Nurmesniemi, deu corpo à gramática visual da marca. Importa insistir na origem concreta de cada motivo, porque isso ajuda a entender a sua afinidade com a obra de Aalto. Em Lokki ("gaivota"), Isola captou as ondas de sombra que o sol projetava numa cortina pregueada - uma abstração nascida de um fenómeno da luz, precisamente o mesmo tipo de fenómeno que a marchetaria agora volta a acentuar na madeira. Kivet ("pedras") tem a crueza tátil de seixos irregulares apanhados no exterior do atelier, círculos imperfeitos que rompem a rigidez do ortogonal. Já Seireeni ("sereia"), criado após uma viagem à Grécia, regista o movimento hipnótico da água; repetido em superfície, esse fluxo comunica-se com a fluidez orgânica das pernas curvadas em L que definem o vocabulário estrutural do mobiliário Aalto.

Artek e Marimekko celebram 90 anos com edição limitada de mobiliário
Artek e Marimekko celebram 90 anos com edição limitada de mobiliário Foto: DR

Se à Marimekko cabe a energia gráfica, aquela coragem cromática e de escala que a fez mundialmente reconhecida, à Artek cabe a medida, a proporção e o detalhe construtivo que fazem um objeto atravessar gerações. É por isso que a coleção não soa a edição "de moda", passageira: as estampagens foram afinadas para conviver com a paleta natural da bétula, não para a eclipsar. O gesto é simultaneamente celebratório e contido, próprio de quem sabe que a longevidade no design nasce do equilíbrio entre personalidade e silêncio.

O aspeto prático não foi esquecido. A edição é limitada e será vendida, por tempo restrito, nas lojas físicas e online da Artek e da Marimekko, bem como através de revendedores selecionados. Para os colecionadores e para todos os que acreditam que uma casa se constrói com objetos que resistem ao calendário, a recomendação é simples: ver as peças ao vivo. Só perante a mudança da luz sobre o folheado, só ao toque da bétula, se percebe plenamente como o desenho de Isola e a engenharia de Aalto se encontram.

Saiba mais Mercado da energia , Escalada , Design , Energia solar , Marimekko , Artek , Maija Isola , Finlândia , Vuokko Nurmesniemi , Grécia , Turku
Relacionadas
João Bruno Videira reafirma a força do têxtil português em Paris

João Bruno Videira reafirma a força do têxtil português em Paris

Na exposição “Re.MADE IN PORTUGAL naturally” o artista apresenta na Paris Design Week uma escultura em ferro e lã de Arraiolos que cruza geometria com gesto artesanal. A peça, leve e contemplativa, traduz a ideia de regeneração ao reinventar tradição e identidade num vocabulário contemporâneo.

Livro. A America’s Cup como nunca a viu

Livro. A America’s Cup como nunca a viu

As edições especiais da Taschen nunca desiludem e desta vez não é excepção. A editora acaba de lançar uma edição de colecionador e uma edição artística, ambas numeradas e limitadas, e desenhadas pelo designer Marc Newson, que prometem deliciar os amantes da vela.

Mais Lidas
3 As obras mais emblemáticas do Museu de Arte Proibida
Artes As obras mais emblemáticas do Museu de Arte Proibida

Com uma seleção de mais de 200 obras de arte censuradas, proibidas ou denunciadas em algum momento, o novo espaço, em Barcelona, promete pôr os visitantes a pensar sobre os motivos e as consequências da censura, com obras que vão de Goya a Banksy.