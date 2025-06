Wes Anderson assina edição limitada para a Monblanc

Quando um realizador de cinema, conhecido pela sua estética vibrante e perfeitamente simétrica, se une à mais prestigiada maison de instrumentos de escrita do mundo, o resultado só podia ser icónico. Inspirado nas lendárias canetas baby de 1910 e 1920 – as mais pequenas do seu tempo –, o Schreiberling chega com a assinatura de Wes Anderson para dar continuidade à Heritage Collection da Montblanc.

São apenas 1969 exemplares, para marcar o ano de nascimento do cineasta

A caneta "Schreiberling" – que pode traduzir-se em português como "o escrevinhador" – chega em tons de verde, magenta e amarelo, clássicos do imaginário visual de Wes Anderson. É produzida numa edição limitada a apenas 1.969 exemplares, número que assinala o ano de nascimento do realizador.

É uma caneta de tinteiro com cartuchos de tinta verde

"Angulares, simétricos, intrinsecamente desenhados, os filmes de Wes Anderson são conhecidos pelo seu estilo requintado e brio", lê-se no site da Montblanc. Para a marca, o cineasta distingue-se precisamente por favorecer a mestria artesanal "à moda antiga", em detrimento de "imagens geradas por computador".

A novidade vem num set que inclui bloco de notas, cartuchos de tinta e uma régua

A novidade exclusiva, que já esgotou online no site da Montblanc (podendo, com sorte, ser encontrada nas boutiques), está à venda por 2.500 euros e chega num set que inclui a própria caneta (de tinteiro), um bloco de notas, cartuchos de tinta verde e uma régua.