Negócios do Luxo. Segunda conferência debate o papel estratégico do setor na economia portuguesa

Amanhã, dia 23 de abril, o Jornal de Negócios volta a colocar o setor do luxo no centro das atenções com a segunda edição da conferência "Negócios do Luxo". Sob o tema "Os Investimentos do Luxo", o evento decorrerá com o objetivo de aprofundar o papel do luxo na economia portuguesa, não só enquanto segmento de mercado em expansão, mas também como vetor de desenvolvimento económico, coesão territorial e projeção internacional da marca Portugal.

Esta iniciativa, inserida num projeto mais vasto do Jornal de Negócios, pretende debater as dinâmicas e os desafios que moldam o mercado de luxo no país. Numa economia como a portuguesa, o luxo representa tanto uma forma de diversificação do tecido produtivo como um caminho para valorizar o que de melhor se faz no país - desde os vinhos e a arte, até ao imobiliário de prestígio e ao turismo de excelência.

A conferência terá lugar em Cascais, e a abertura está marcada para as 15h15, com intervenções de Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e Frederico Nunos, vereador da Câmara Municipal de Cascais, uma das zonas do país que mais tem apostado na valorização de ativos associados ao segmento de luxo.

O ponto alto da tarde será a apresentação de Maximilien Lambertson, Senior Europe Economist na Mastercard, que, enquanto keynote speaker, irá traçar um panorama das tendências globais de consumo no setor do luxo. A intervenção, agendada para as 15h25, promete trazer uma perspetiva internacional ao debate, essencial para compreender o posicionamento de Portugal neste mercado competitivo e exigente.

A partir das 16h00, segue-se o primeiro painel de debate, intitulado "Do colecionismo à extravagância: os investimentos em arte, relojoaria, imobiliário e vinho". Contará com a participação de Joana Pais (Sogrape), Maura Marvão (especialista em arte contemporânea), Tiago Rebelo de Andrade (arquiteto) e moderação de Rosário Castro, diretora da Máxima. Este painel pretende explorar a valorização de ativos associados ao luxo e as motivações por detrás dos investimentos nestas áreas.

O segundo debate, "Do imobiliário ao turismo", terá início às 16h45 e abordará o papel destes dois setores como pilares estratégicos na expansão do luxo em Portugal. João Bugalho (Arrow Global Group), Margarita Oltra (Engel & Völkers) e Marcos Drummond (responsável pelos projetos Pinheirinho e Prata Riverside Village) trarão a visão sobre o presente e o futuro de um mercado que tem atraído tanto investimento estrangeiro como nacional. A moderação estará a cargo de Diana Ramos.

O evento encerra com um momento de networking e convívio num cocktail às 17h30, permitindo aos participantes prolongar as conversas iniciadas ao longo da tarde num ambiente mais informal.