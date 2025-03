Negócios e Must apostam no luxo em iniciativa inédita em Portugal

O Negócios e a Must juntam-se a partir desta segunda-feira para lançar uma iniciativa inédita em Portugal, dedicada ao luxo. Negócios do Luxo terá o seu ponto de partida esta segunda-feira, 10 de março, num evento exclusivo onde será feita a análise do impacto do setor do luxo na economia e as tendências de investimento em Portugal e na Europa.

A primeira conferência, que decorre no Hotel Sheraton em Cascais, pelas 15h00, terá como keynote Guia Ricci, Managing Director & Partner da BCG, que apresentará um estudo sobre as perspetivas do mercado de luxo entre 2025 e 2030. Segue-se depois um debate sobre o desempenho do setor no atual momento económico e que contará com Carlos Santos Lima, Country Head UBS Portugal, Isabel Ucha, Presidente, Euronext Lisbon Mónica Seabra-Mendes, Diretora do Programa de Gestão do Luxo – Católica Lisbon e curadora da iniciativa.

Num segundo momento desta conferência, serão debatidos os novos lifestyle de luxo com André Duarte, Store Director at Louis Vuitton de Lisboa, Daniel Correia, Diretor Geral da UIP Real Estat e Licínio Almeida, Diretor Geral das Marcas de Luxo da SIVA.

Os dados mais recentes mostram-nos que o mercado de bens de luxo pessoais tem tido um crescimento sustentado desde 2009, apenas interrompido em 2024. O Negócios, enquanto jornal de referência na imprensa económica portuguesa, e a Must têm aqui uma oportunidade única de aprofundar a discussão sobre o mercado de luxo como um motor de desenvolvimento económico na Europa e em Portugal.

"Quando bem desenvolvido, o setor do luxo é dinamizador de empregos, boa parte deles qualificados, cria marcas de dimensão global, serve como alavanca para o crescimento das exportações e tem um particular peso na atração de investimento estrangeiro", afirma a diretora do Negócios, Diana Ramos, adiantando que "para uma pequena economia aberta como a portuguesa, esse deve também ser um fator crítico de desenvolvimento, numa lógica de diversificação do tecido produtivo e de fomento da competitividade nacional".

Já para Rosário Mello e Castro, diretora da Máxima e responsável editorial da Must, "o sector do luxo enfrenta grandes desafios, mas tem um horizonte cheio de oportunidades criativas. O facto de Portugal ter acordado tarde para esta indústria significa que há inúmeros talentos e possibilidades para descobrir."

O Negócios do Luxo terá novos momentos de debate, com mais duas conferências que se realizarão até maio. Tem também por objetivo criar um espaço de networking onde as principais marcas, do setor financeiro, à relojoaria, imobiliário ou turismo possam encontrar pontos de contacto.

São muitas as razões e é enorme a responsabilidade do Negócios, juntamente com a Must, em abraçar um desafio como este de desvendar a indústria do luxo, até porque há muito que não se vê na economia que se deve ao luxo e a esta indústria.