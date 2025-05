Terminado o momento de boas-vindas da segunda edição do ciclo de conferências "Negócios do Luxo" – iniciativa do Negócios e da Must – o evento recebeu Maximilien Lambertson, senior Europe economist na Mastercard, que traçou um panorama das tendências globais de consumo no setor do luxo – com enfoque na compra de objetos luxuosos, e dinheiro gasto em experiências de bem-estar e viagens –, ajudando a compreender o posicionamento de Portugal neste mercado competitivo e exigente.

E é com base nas informações divulgadas por Lambertson que ficamos a saber, por exemplo, que, em Portugal, os gastos com hotéis e roupa estão a pender mais para o segmento do luxo. Ou seja, em 2019, as compras de roupa e sapatos de marcas de luxo constituíam 17% do total, enquanto em 2024 essa percentagem subiu para 21%. Já no que toca aos gastos com hotéis de luxo, a percentagem passou de 17% para 19% no mesmo período de tempo.

Interessa focar a atenção no setor do vestuário e sapatos porque, de acordo com o especialista, Portugal destaca-se no aumento do consumo de produtos de luxo neste segmento, sendo o terceiro país em que estas transações mais cresceram entre 2019 e 2024, com um aumento na casa dos quatro pontos percentuais, suplantado apenas pela Noruega, em primeiro lugar, e pela Suécia, em segundo.

Maximilien sublinha que há um fator que está a influenciar muito estas subidas: os gastos de estrangeiros em Portugal, quer sejam turistas ou residentes. E isso é aparente nos cosméticos e na moda, que tiveram evoluções positivas – ainda que com oscilações – ao longo de todos os trimestres de 2024. Foi também aparente no segmento da relojoaria, com subidas muito marcadas, exceto no terceiro trimestre, em que esteve em queda.

Especificamente no setor da moda de luxo, Lambertson faz uma distinção entre segmentos: o mais baixo, a que chama "aspiracional", o intermédio, que define como "premium", e o alto, a que se refere como "absoluto". Isso é relevante porque permite analisar que, por exemplo, ao longo de 2024, os preços dos itens de luxo aspiracional desceram 2,9% enquanto as compras aumentaram 7,5%. Por outro lado, as peças de luxo premium tiveram um aumento de 18,4%, enquanto as compras desceram 15,8%. Por último, no luxo absoluto, os preços só aumentaram 1,2%, enquanto as compras desceram 27,7% – um decréscimo muito considerável.

Outra conclusão interessante do estudo é que os consumidores estão a fazer cada vez mais compras em outlets de luxo. Ou seja, luxo, mas a preços de desconto, o que não deixa de ser um contrassenso. Não obstante, a verdade é que este tipo de consumo tem vindo a aumentar entre 2022 e 2024, com uma subida particularmente marcada no segundo semestre de 2024, constituindo cerca de 24% das compras no setor em toda a Europa. Interessa também sublinhar que, em Portugal, as compras de cosméticos, moda e relógios de luxo no segmento de e-commerce têm vindo a aumentar consistentemente em 2022, 2023 e 2024.

Há um aspeto, porém, em que Portugal, de acordo com Maximilien Lambertson, se encontra em contraciclo. Durante a primeira Conferência do Luxo, muito foi dito sobre os consumidores, principalmente os das gerações mais jovens, estarem a preferir gastar dinheiro em experiências de luxo, em detrimento dos bens de luxo. Em Portugal, isso não acontece. Há apenas seis países em que o pêndulo dos gastos não está a cair para o lado das experiências: Estados Unidos da América, Portugal, Hong Kong, Japão, Arábia Saudita e Kuwait. Para Lambertson, o interesse, em Portugal, por objetos em detrimento de experiências tem que ver com o facto de várias marcas de luxo terem aberto lojas no país recentemente, mas conclui que "Portugal está em excelente posição para proporcionar experiências de luxo a quem vem de fora, em especial, no setor do luxury fitness, que está em crescimento."