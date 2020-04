Até os ricos ficam em terra por causa do novo coronavírus

As consultas para voos internacionais em jatos particulares aumentaram nove vezes, disse Kanika Tekriwal, fundadora da JetSetGo, já que passageiros ricos tentam escapar de focos do vírus. Um dos seus clientes, um magnata indiano, tentou reservar um jato para voar com a família de Londres para Nova Deli, mas continua preso no Reino Unido depois da suspensão repentina de viagens num dos países onde faria escala, que ocorreu meia hora antes da família embarcar.

A Índia anunciou a proibição de voos da Europa e do Reino Unido, deixando o magnata preso em Londres indefinidamente.

"As regras estão a mudar a cada meia hora", disse Tekriwal em entrevista, sem identificar o magnata por causa da confidencialidade do cliente. "Ninguém sabe quem está a mudar o quê, alguns países de repente não estão a permitir pilotos de alguns países, alguns países não estão a permitir aviões de alguns países."

Tekriwal, que supervisiona uma frota de 28 aeronaves particulares, disse que o aumento das consultas é essencialmente para voos de regresso a casa, por isso não é necessariamente uma recuperação da procura. No geral, 87% das reservas programadas com a empresa foram canceladas, disse a executiva.