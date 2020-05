1918 ou 2020? As história repete-se nestas imagens da pandemia

Déjà vu. Apesar da pandemia do novo coronavírus ser nova há similaridades indissociáveis com a gripe espanhola de 1918. Mais de um século depois, as máscaras faciais ficam registadas nas fotografias tanto da pandemia anterior — que se estima ter matado até 50 milhões de pessoas —, quanto da nova, que já levou a vida de mais de 253 mil pessoas. Veja as semelhanças assustadoramente infelizes.