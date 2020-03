Cultura em tempo de emergência: fecham-se as portas e abrem-se as janelas virtuais

Estão proibidos os ajuntamentos na rua e desaconselhadas as saídas de casa. Os museus e os teatros fecharam, temporariamente, os concertos foram adiados e as viagens vão ficar em lista de espera durante uns tempos. Mas as sugestões de entretenimento não se limitam à televisão, aos canais de streaming, aos jogos de tabuleiro ou à pilha de livros na mesa de cabeceira. Os museus não recebem o público nos seus espaços, mas não quer dizer que não se possam fazer visitas… assim como o facto dos teatros não terem as salas cheias não significa que não possam partilhar os seus espetáculos com o público. Muitas instituições e artistas estão a criar oportunidades via online ou a revisitar os conteúdos já existentes. Deixamos-lhe algumas sugestões.

No domínio da Arte, a desolação de ver todos os museus encerrados quase faz sentir saudades das filas infinitas e das selfies nas galerias de quadros. Por agora as visitas podem ser feitas, mas através de um ecrã. Na plataforma Google Arts & Culture é possível visitar centenas de museus. Através deste link está disponível uma galeria com todas as instituições disponíveis. Entre as centenas de ofertas podem encontrar-se alguns dos mais famosos museus do mundo, 36 portugueses e espaços para todos os gostos e estilos. Cada museu tem uma oferta própria que pode passar por ver uma obra famosa no seu contexto de exibição ou fazer uma visita virtual pelo espaço de uma galeria de exposição.

O Museu do Louvre, que está encerrado, mas proporciona 3 visitas virtuais que estão disponíveis no site do próprio museu. Em Portugal há também instituições a proporcionarem visitas virtuais nos próprios sites. Duas delas são o Museu Nacional de História Natural e o Museu Calouste Gulbenkian, que tem duas visitas virtuais: uma à Coleção do Fundador e outra à Coleção Moderna. Para uma visita virtual mas num registo ligeiramente diferente, o Museu Hermitage, em São Petersburgo (Rússia) pode ser visitado através deste vídeo no canal de Youtube da Apple (uma vez que foi feito para a promoção do iPhone 11 Pro). A "visita" dura aproximadamente 5 horas e 20 minutos. Afinal este é um dos maiores museus do mundo.

Muitos museus apostavam já em canais próprios de Youtube onde mostram ao público uma série de conteúdos variados relacionados com as exposições em curso ou outras iniciativas. Em Nova Iorque, museus como o MoMa (Museu de Arte Moderna) ou o Metropolitan Museum of Artes tão, temporariamente, encerrados, contudo ambos têm canais de Youtube com uma oferta bastante variada e rica de vídeos que pode agora ser (re)visitada. Em Londres, os gigantes Tate Britain, British Museum e Victoria & Albert Museum resistiram, mas acabaram por encerrar as suas portas, temporariamente. Embora estas três instituições não possam ser visitadas fisicamente, mantém a ligação ao público através dos canais digitais, uma vez que todos eles proporcionam canais de Youtube recheados de conteúdos.

Na música, são constantes os cancelamentos de concertos e até o evento gigante do Festival da Eurovisão 2020 que ia ter lugar na Holanda este ano foi cancelado. Por outro lado, o Festival #EuFicoEmCasa é um sucesso com cada vez mais seguidores. O festival, que tem morada na rede Instagram com o nome Festival Eu Fico em Casa, é uma iniciativa reúne inúmeros artistas que dão pequenos concertos (cerca de 20/30 minutos) e cada um pode ser visto na sua própria página desta mesma rede social.

E agora teatro. Em Lisboa, o Teatro Nacional D. Maria II criou a iniciativa D. Maria II em Casa. A partir de sábado dia 21 de março, todas as sextas e sábados às 21:00 horas, o teatro convida o público para uma sala online onde podem ser vistos espetáculos que estiveram em cena dos últimos anos. Depois de "estrearem" nesta iniciativa, todos as produções e c-produções vão estar disponíveis até ao fim da iniciativa. Veja aqui a apresentação da iniciativa com o link para assistir aos espetáculos. O Teatro Aberto criou a iniciativa Teatro Aberto em Casa através da qual todas as noites às 21:00 exibe no seu site uma peça do arquivo do seu arquivo. O projeto e a lista de espetáculos podem ser vistos aqui.

Em Nova Iorque a Metropolitan Opera lançou a iniciativa Nighyly Met Opera Streams, que consiste na transmissão de uma ópera por noite (horário de Nova Iorque) que tenha estado em palco nos últimos 14 anos. Cada espetáculo está disponível no site durante 20 horas, ou seja, até à transmissão da próxima. A Metropolitan Opera fechou as portas no passado dia 12 de março, devido às medidas de contenção por causa do Coronavírus e esta iniciativa arrancou esta 2ª feira, dia 16. Veja aqui a lista de espetáculos.