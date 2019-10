O nosso top ten de relógios

7 de 10 /

Rolex GMT-Master II Batman

Só a Rolex para voltar a criar uma onda de entusiasmo incrível com um segundo GMT em aço, um ano depois do primeiro. Em 2018, foi a loucura com o Pepsi, a versão multicolorida azul e vermelha. Este ano chegou o Batman, em azul e preto. Mais pulseira Jubileu