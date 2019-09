Fixe estes nomes

As três promessas do ténis mundial não escaparam ao radar da TAG Heuer, marca de relógios desde sempre ligada a este desporto. Dinâmicos, inovadores e com um futuro promissor, estes jovens vêm juntar-se ao actual embaixador da marca, Denis Shapovalov, numa campanha que exalta as capacidades e a motivação que os destacam dos demais.

Os quatro atletas profissionais protagonizaram ainda uma produção fotográfica que captou a essência da sua força física e mental, do seu jogo diligente e ao mesmo tempo ousado e ainda a energia em potência aliada à qualidade das peças da marca. Uma coesão perfeita, portanto.

Cada jogador identifica-se, à sua maneira com a TAG Heuer. Denis Shapovalov, 20 anos, Canadá, juntou-se à marca em 2017, o mesmo ano em que derrotou Rafael Nadal no Montreal Masters. "A TAG Heuer tem-me ajudado e apoiado muito desde que comecei a subir no ranking. A marca tem vários embaixadores incríveis e estou muito orgulhoso por fazer parte desta família", declarou.

Por sua vez, Alex Minaur, da mesma idade, refere o apoio que recebe desde que se juntou a esta mesma família. "A confiança que a TAG Heuer deposita em mim permite-me focar e concentrar apenas no jogo. É muito especial ter uma marca tão incrível como a TAG Heuer ao meu lado a apoiar-me a cada passo do meu caminho". O australiano é, atualmente, o jogador masculino com melhor classificação do seu país, sendo que em 2019 entrou para o rankting ATP de singulares e foi mesmo o jogador mais jovem a participar em duas semifinais consecutivas desde Rafael Nadal, em 2005.

Felix Auger Aliassime, o mais novo deste grupo, destaca a confiança que a marca suíça depositou em si. "A TAG Heuer é a primeira marca de relógios com a qual me associo e foi uma das primeiras empresas que realmente acreditou em mim." Na verdade, o jovem canadense, de 19 anos, conta já com vários títulos importantes adquiridos, como a sua primeira vitória no ATP Tour durante o torneio ATP Masters 1000 Indian Wells 2018. Ficou, igualmente classificado nas três finais do ATP no Rio, em Lyon e em Estugarda e avançou da posição 107ª para a 21ª dos rankings, em apenas seis meses.

Por fim, Frances Tiafoe. Americano, com 21 anos e muito carisma, é o quarto melhor jogador do seu EAU e possui o índice mais alto de ranking da sua faixa etária no país. "Fico muito feliz pela TAG Heur estar a apoiar jovens jogadores a construir algo maior".

A ligação entre a TAG Heuer e o ténis não se baseia somente no apoio individual aos jogadores da modalidade. A marca é também patrocinadora da Federação Italiana de Ténis, como parceira oficial de cronometragem e do evento Next Gen ATP Finals. A precisão dos seus equipamentos, cujo desenvolvimento tem otimizado o tempo de cronometragem, alia-se à força e determinação dos jogadores. Para além destes jogadores, a marca tem ainda como embaixadora, a jogadora checa de 29 anos, Petra Kvitová, desde 2018.

A TAG Heuer nasceu em 1860, na Suiça, pelas mãos de um jovem de 20 anos chamado Edouard Heuer, como uma oficina de relojoaria. Em 2015, lançou o primeiro relógio de luxo conectado. Para além do ténis, aliou-se à equipa de Formula 1 da Red Bull Racing, ao Manchester United e aos atores Cara Delevingne, Chris Hemsworth e Patrick Demppsey, entre outras parcerias.

