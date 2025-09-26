O bom filho a casa torna: Audemars Piguet regressa ao Watches and Wonders em 2026
A “santíssima trindade” da relojoaria volta a estar reunida em Genebra. A Audemars Piguet regressa ao Watches and Wonders, juntando-se a Patek Philippe e Vacheron Constantin num salão que cresce em dimensão, prestígio e novidades.
Diz-se que o bom filho a casa torna e esse é claramente o caso da Audemars Piguet, que vai regressar ao Watches and Wonders na próxima edição do salão, marcada para abril de 2026 em Genebra. A marca de Le Brassus tinha abandonado o certame em 2012, e o regresso é particularmente simbólico por se tratar de um dos nomes da chamada “santíssima trindade da relojoaria”, ao lado de Patek Philippe e Vacheron Constantin, que já marcavam presença no evento.
Com a chegada da Audemars Piguet e de dez outras novas marcas, o maior salão de relojoaria do mundo vai contar, pela primeira vez, com 66 expositores. A lista inclui casas históricas e poderosas como Rolex, Cartier, Jaeger-LeCoultre, A. Lange & Söhne, Bulgari, Chopard, Montblanc, TAG Heuer, IWC ou Zenith, entre muitas outras.
O certame continua também a reforçar o espaço dado à relojoaria independente e, no próximo ano, duas das estrelas do “Carré des Horlogers” – a Frederique Constant e a H. Moser & Cie. – passam a expor no salão principal. Um salto que confirma a relevância crescente destas manufaturas. No caso da H. Moser & Cie., a ascensão é ainda mais notável: em 2012 esteve à beira da falência e, passados pouco mais de dez anos, afirma-se como uma das independentes mais criativas e provocadoras do setor.
Entre as entradas destacam-se nomes como Corum, Favre-Leuba, L’Epée 1839, March LAB, Behrens, Bianchet, B.R.M Chronographes, Charles Girardier, Credor e SinnSpezialuhren. Uma prova de que o Watches and Wonders continua a dar palco tanto às marcas estabelecidas como a criadores mais recentes.
Ao juntar no mesmo calendário o programa In the City e o certame principal no Palexpo, Genebra prepara-se para viver uma semana inteira dedicada à relojoaria, de 14 a 20 de abril de 2026.
Com este regresso, a fotografia do setor fica praticamente completa ficando apenas a faltar os grandes nomes do Swatch Group – Omega, Breguet, Blancpain e Longines – para que o Watches and Wonders tenha, sob o mesmo teto, a totalidade das marcas de topo da relojoaria suíça. Até lá, o anúncio da Audemars Piguet já é suficiente para agitar um salão que promete ser histórico.
