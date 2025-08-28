O relógio de alta velocidade assinado pela Bugatti

É cada vez mais comum que as grandes marcas do mundo automóvel apostem em diferentes vertentes de negócios, dos imóveis ao lifestyle. A Bugatti não é exceção, e estreou-se no universo da alta relojoaria durante os anos 20 do século passado.

A gigante francesa produtora de automóveis desportivos de alto desempenho volta a colaborar com a Jacob & Co., relojoeira e joalheira norte-americana especializada em joias e relógio de pulso, numa parceria que resultou em dois modelos novos, aliando a sofisticação característica das duas marcas.

Relógio Bugatti Tourbillon alia alta relojoaria e design automóvel Foto: DR

Carregar no pulso o luxo Bugatti, numa peça marcada pela extravagância, requinte e, sobretudo, detalhe, será possível numa edição limitada. Este novo lançamento divide-se em dois modelos: o Bugatti Tourbillon e o Bugatti Tourbillon Baguette.

Homónimos de modelos de automóvel, estes relógios transportam a herança de cada um, numa peça que alia estética e mecânica. Esta coleção resulta numa reinvenção do painel do Tourbillon, com assinaturas da Bugatti e da Jacob & Co., que durante 18 meses desenvolveram, fabricaram e lançaram a sua mais recente parceria.

Com influências estéticas marcantes dos veículos, estas peças trazem consigo o layout do painel mecânico, que contém o turbilhão voador de 30 segundos mais rápido alguma vez lançado pela Jacob & Co. No lado esquerdo do modelo, um submostrador de horas e minutos frontal e central reproduz o contador de rotações por minuto e de velocidade. Um indicador de reserva de marca de 80 horas do mecanismo ocupa o lado direito do relógio. Mas a jóia da coroa encontra-se no autómato do bloco de motor, inspirado na arquitetura vanguardista do motor V16 da Bugatti e que integra 16 pistões de titânio que são acionados por um virabrequim. Este elemento, com um acabamento de cristal de safari, é um dos componentes mais sofisticados da alta relojoaria contemporânea, devido a uma funcionalidade inigualável: um botão acionado com um toque e que gira e coloca os 16 pistões em movimento, numa mostra que alia a mestria das duas marcas.

A caixa de 52 x 44 mm e 15 mm de espessura, emula a estética do modelo Tourbillon. O aerofólio traseiro, as janelas “laterais” que se estendem até à grade e os radiadores destacam o movimento interno da peça.

Este novo lançamento divide-se em dois modelos: o Bugatti Tourbillon e o Bugatti Tourbillon Baguette Foto: DR

Numa versão mais extravagante e única, surge o Bugatti Tourbillon Baguette, adornado com 328 diamantes lapidados em baguete, 18 rubis, desenhados para evocar as laternas traseiras do veículo, e uma caixa feita de ouro branco com 18 quilates. Este modelo exclusivo divide-se em apenas 18 exemplares e custa 960.000 dólares nortes-americanos (cerca de 827.275,98 euros).