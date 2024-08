Grand Seiko lança uma edição limitada em ouro rosa 18 quilates

A Grand Seiko é das marcas com melhor reputação e elegância do luxuoso mundo da relojoaria. Agora, apresenta as suas novidades, entre elas o Calibre 9SA4, que fará a sua estreia num novo relógio de vestir pertencente à Coleção Evolution 9. Este continua a linha de design do estilo Grand Seiko que se inspira no icónico 44GS de 1967. "Desta vez, o próprio Estilo Evolution 9 foi ainda mais refinado para criar um relógio que comunica instantaneamente o charme, a elegância, a graciosidade e a subtileza que se esperaria de um relógio de vestir de corda manual", explica a marca, em comunicado.

Grand Seiko Calibre 9SA4.

Houve um update ao design, "com proeminentes índices estriados, que foram afinados e alongados, até às garras multifacetadas, agora mais estreitas e com uma área de superfície menor", explica a Seiko. O centro de gravidade do relógio foi reduzido para garantir o conforto e a estabilidade. Uma das mais significativas mudanças estéticas revela-se no mostrador, inspirado nos abetos brancos que prosperam nas regiões do norte do Japão e que crescem perto do Grand Seiko Studio Shizukuishi. "O padrão requintado ecoa a beleza da casca da árvore de abeto com sua textura detalhada e multidimensional."

Grand Seiko Calibre 9SA4. Foto: DR

Destaca-se a versão de edição limitada com caixa e fecho em ouro rosa 18 quilates. "O relógio partilha a mesma cor e padrão de mostrador que a versão em Titânio Duro e Pulido, mas apresenta o selo de estrela que indica que os marcadores de hora são feitos em ouro", lê-se, sobre esta novidade.

Grand Seiko Calibre 9SA4. Foto: DR

Ambos os relógios estarão disponíveis a partir de agosto de 2024, com a versão em ouro rosa como uma edição limitada de 80 unidades exclusivas das Boutiques Grand Seiko. "A versão em Titânio Duro e Pulido irá juntar-se à coleção principal Evolution 9 e estará disponível tanto nas Boutiques Grand Seiko quanto em alguns parceiros de retalho selecionados em todo o mundo", informa a Seiko.