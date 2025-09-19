Resale Gallery regressa ao 8Marvila em modo pop-up com peças de luxo

Entre peças de verão e de inverno, opções para casamentos, casacos e calçado, são mais de 200 artigos de luxo em excelente estado, de marcas como Miu Miu, Chanel, Gucci, Prada, Louis Vuitton, Isabel Marant entre outras. Todas as peças foram criteriosamente selecionadas, provenientes de closets privados de diferentes clientes de Liliana Correia - a criadora deste projeto, especializada em organização de guarda-roupa e styling personalizado.

A proposta deste projeto promove uma moda mais consciente, sustentável e circular; ao oferecer uma nova vida e um novo guarda-roupa a peças de luxo de coleções anteriores, e algumas vintage. “Consumir moda pode ser um ato consciente, criativo e cheio de personalidade. É por isso que trouxe novamente o Resale Gallery para o 8 Marvila, um espaço que reflete a energia inovadora de Lisboa: urbana, inspiradora e voltada para o futuro da moda circular”, explica Liliana Correia.

Liliana Correia, fundadora do Resale Gallery Foto: dr

A entrada na pop-up é livre. E, dependendo da marca e do tipo de artigo, os preços variam entre os €10 e os €900.