Kith x Birkenstock. O icónico "Boston" reinventando

Há colaborações que fazem sentido à primeira vista. A Kith regressa à Birkenstock para revisitar um ícone - o Boston - e entregar-lhe um detalhe artesanal que muda a conversa: uma trança feita à mão que percorre a silhueta e lhe confere textura, profundidade e um toque (quase) de joalheiro. A escolha do modelo não foi ao acaso: em 2026, o Boston celebra meio século de história, e esta edição "Braided Boston" funciona como uma homenagem contemporânea a uma peça que atravessou gerações, do conforto doméstico ao street style global.

Kith e Birkenstock celebram 50 anos de Boston com versão trançada à mão. Foto: DR

O Braided Boston mantém a base que fez do modelo um favorito - o famoso pé-direito em cortiça e látex, a pala fechada e a tira com fivela - mas eleva tudo através do entrelaçado feito em camurça de vaca premium. O resultado é um clog com mais estrutura visual e um jogo de luz interessante, sobretudo graças ao sub-tom arco-íris que espreita entre a trança. A tira recebe ainda o Kith Script gravado, num diálogo discreto entre as duas marcas. Surge em três cores versáteis: Taupe, Mocca e Branco.

Nova versão trançada à mão do Kith x Birkenstock Boston, um clog icónico. Foto: DR

Este gesto de entrançar tem um motivo. A Kith tinha-o ensaiado no modelo London Braided em 2023, experiência que serviu de laboratório para aperfeiçoar processos e transpor o conceito para o clog mais emblemático da marca alemã. A passagem para o Boston é, por isso, lógica: se há silhueta que "fala" com públicos distintos, do arquiteto minimalista ao sneakerhead, é esta.

Kith e Birkenstock celebram o 50.º aniversário do Boston com versão trançada à mão. Foto: DR

Criado em meados dos anos 70, o Boston tornou-se um pilar do guarda-roupa confortável. O segredo está no equilíbrio entre ergonomia e simplicidade: a palmilha anatómica em cortiça/látex molda-se ao pé, a pala protege, e a tira ajustável garante encaixe. Ao longo das décadas, o modelo oscilou entre o universo clínico, o normcore e a moda, e nos últimos anos regressou com força às ruas e às passerelles, prova de que o conforto, quando bem desenhado, é tendência duradoura.