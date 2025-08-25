Kith x Birkenstock. O icónico "Boston" reinventando
A dupla volta a colaborar para lançar o Braided Boston, uma versão trançada à mão do clog mais emblemático da marca alemã. O modelo, que antecipa o 50º aniversário do Boston em 2026, alia herança e modernidade num equilíbrio pensado para as ruas de hoje.
Há colaborações que fazem sentido à primeira vista. A Kith regressa à Birkenstock para revisitar um ícone - o Boston - e entregar-lhe um detalhe artesanal que muda a conversa: uma trança feita à mão que percorre a silhueta e lhe confere textura, profundidade e um toque (quase) de joalheiro. A escolha do modelo não foi ao acaso: em 2026, o Boston celebra meio século de história, e esta edição "Braided Boston" funciona como uma homenagem contemporânea a uma peça que atravessou gerações, do conforto doméstico ao street style global.
O Braided Boston mantém a base que fez do modelo um favorito - o famoso pé-direito em cortiça e látex, a pala fechada e a tira com fivela - mas eleva tudo através do entrelaçado feito em camurça de vaca premium. O resultado é um clog com mais estrutura visual e um jogo de luz interessante, sobretudo graças ao sub-tom arco-íris que espreita entre a trança. A tira recebe ainda o Kith Script gravado, num diálogo discreto entre as duas marcas. Surge em três cores versáteis: Taupe, Mocca e Branco.
Este gesto de entrançar tem um motivo. A Kith tinha-o ensaiado no modelo London Braided em 2023, experiência que serviu de laboratório para aperfeiçoar processos e transpor o conceito para o clog mais emblemático da marca alemã. A passagem para o Boston é, por isso, lógica: se há silhueta que "fala" com públicos distintos, do arquiteto minimalista ao sneakerhead, é esta.
Criado em meados dos anos 70, o Boston tornou-se um pilar do guarda-roupa confortável. O segredo está no equilíbrio entre ergonomia e simplicidade: a palmilha anatómica em cortiça/látex molda-se ao pé, a pala protege, e a tira ajustável garante encaixe. Ao longo das décadas, o modelo oscilou entre o universo clínico, o normcore e a moda, e nos últimos anos regressou com força às ruas e às passerelles, prova de que o conforto, quando bem desenhado, é tendência duradoura.
As carteiras de luxo que são um must-have
Engana-se quem ainda associa o uso de carteiras às mulheres. Jacob Elordi, ASAP Rocky e David Beckham vêm contrariar essa ideia e já não dispensam este adereço no seu dia-a-dia. Com tamanhos e cores diversificadas, características mais ou menos ousadas, vão muito além de um simples acessório.
Quatro sapatilhas para voltar a estar em forma depois do Verão
Porque as férias estão a terminar e é preciso compensar os excessos, fomos testar algumas das mais recentes novidades do mercado ao nível de calçado de corrida (em estrada e em trilhos). Seguem-se as conclusões da Must.
Sapatos de barco. A tendência preppy que voltou em força
Com sola leve, pele macia e laçadas icónicas, este calçado deixou de ser só para férias à beira-mar. Nesta estação, afirma-se como peça-chave para combinar com chinos, calções ou calças de ganga, do escritório casual ao fim de semana.
Estas são algumas das imagens que ficaram para a história da moda pelo seu conteúdo pouco consensual.
Alguns designers associaram-se a grandes marcas de desporto como a Sacai com a Nike, Junya Watanabe com a New Balance e os designers Craig Green e Wales Bonner com a Adidas. Outros lançaram os seus próprios modelos que nem por isso são menos cool.
Em sets de filmes, na praia, de férias em destinos idílicos, Jane Birkin, Joan Collins, Ava Gardner ou Claudia Cardinale estão entre as mulheres mais emblemáticas e bonitas de sempre, aqui em pleno verão.
Gabriel-Kane Day-Lewis é músico e modelo e vive entre Nova Iorque e Paris. Um ícone de estilo, aos 25 está a perseguir uma carreira em nome próprio, e Hollywood já lhe piscou o olho.