Estilo / Moda

Calções de banho masculinos: estilo, conforto e tendências para este verão

Do clássico liso às estampas ousadas, os calções de banho podem ser muito mais do que uma peça de praia. Eis sete opções para os dias passados entre a toalha e a água.

29 de agosto de 2025 | Safiya Ayoob
ISTO, Swim Trunks, €56.
Foto: DR
Gant, Calções de banho às riscas Teen Boys, €50.
Foto: DR
Nude Project, Capri Swimshorts Pink, €69.
Foto: DR
MC2 SAINT BARTH, Bañador Speed Money, €89,20 na Scalpers.
Foto: DR
Futah, Calções de Banho Clássicos Pulse Preto, €49.
Foto: DR
Cantê, MINI CEYLON V, €46,90.
Foto: DR
DCK, Sure Thing, €48.
Foto: DR
