Como usar um lenço de bolso

Quando se fala em lenços de bolso, quase tudo é permitido, desde que o efeito seja bonito. Mais do que coordenar com a gravata (normalmente compram-se em caixas de conjunto), deve ser pensado também em combinação com a camisa, o casaco e o resto do outfit – aí está a sua graça. O grande objetivo do lenço é destacar-se e mostrar a sua personalidade numa sala cheia de homens com blazers. Os melhores resultados dependem do gosto pessoal: o lenço de bolso tanto pode ser combinado a cor das meias, como contrastar com as restantes cores do look. Esta é a barreira que intimida muitos homens, mas não tem de ser assim.

Este acessório foi introduzido no guarda-roupa masculino no seculo XVI como uma nova forma de guardar o habitual lenço que acompanhava os homens. Ganhou popularidade nas classes altas europeias e simbolizava riqueza, status e principalmente estilo.

No séc. XVIII passou a ser obrigatório no vestuário masculino e Marie Antoinette terá mesmo pedido ao marido, o rei Luis XVI, para instituir na corte francesa um só tamanho, os 40cm que até hoje se usam. No século seguinte, passou a ser usado exclusivamente no bolso esquerdo do casaco, quando os fatos de apenas duas peças ganharam protagonismo.

As diferentes formas de dobrar este pequeno quadrado foram introduzidas no séc. XX quando os cavalheiros já não dispensavam este acessório, fosse em seda, algodão ou linho. Passou a ser essencial entre aristocratas, dandies, artistas e depois estrelas de Hollywood e continua a ser um símbolo de um homem com estilo (David Beckham que o diga).

Não é fácil conseguir uma combinação feliz entre as diferentes dobras e os diversos padrões e cores. Se esta liberdade de escolha é cada vez mais um mantra na moda, existem algumas regras que podem dar uma ajuda, como não combinar padrões parecidos, como uma gravata aos quadrados com uma camisa aos quadrados ou uma camisa às riscas com um fato riscado. Mas o juiz desta decisão é sempre quem veste. Em relação a como o colocar no bolso, é realmente uma arte, e um exercício de estilo.

O lenço de bolso pode ser encarado como uma assinatura, mais do que estar sempre a mudar a forma de dobrar, escolha uma e faça dela a sua marca pessoal. Assim, experimentar é o melhor caminho.

Aqui estão as dobras preferidas desta estação:



Puff básico

Chama-se assim pela forma pratica como se pega no centro e se coloca no bolso. Esta é uma boa opção para estampados, realça as cores e os padrões.

Puff básico Foto: D.R.







Puff com prega

Uma escolha mais cuidada que o puff básico, perfeita para demonstrar que não deixa nada ao acaso. Simplesmente elegante.

Puff com prega Foto: D.R.







Dobra de uma ponta

A dobra mais fácil que dá um toque gráfico de cor a looks mais rígidos. A escolha obvia para lenços mais pesados

Dobra de uma ponta Foto: D.R.

Dobra dunaway

Esta é sem dúvida uma das dobras mais elaboradas, mas se a conseguir dominar, vai virar cabeças de certeza. Dá um look mais arty, de elegância requintada, pela forma como as pontas saem do bolso.

Dobra dunaway Foto: D.R.

Dobra presidencial

A mais simples forma de dobrar de todas, e aparentemente discreta, por deixar à vista apenas uma pequena tira de cor a mostrar que o bolso existe.