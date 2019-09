Bend it like Beckham

O seu cuidado com a aparência é conhecido internacionalmente. Porque é que considera o grooming tão importante?

Eu considero que é importante cuidarmos de nós próprios, acima de tudo. E, além disso, a primeira impressão é muito importante. Tem a ver com sentirmo-nos confortáveis e experimentar coisas novas, e mudar de visual faz parte disso. Ninguém precisa de permissão para pensar sobre o estilo e o grooming porque mudar a maneira como nos vestimos ou deixar crescer a barba são decisões pessoais.

Tem trabalhado com muitos artistas ligados à área do grooming… Pode indicar-nos as suas moradas de eleição?

A minha barbearia de eleição é a Figaro’s Barbershop, em Lisboa. Para as tatuagens, recomendo o Shamrock Social, em Los Angeles.

Dá conselhos de beleza aos seus filhos?

Eu sempre lhes falei sobre a importância de proteger a pele contra os raios UV, de manter a pele hidratada e de beber muita água.

Tem algum truque que seja generalizável para estar sempre bem, mesmo quando está cansado?

Mesmo quando estou cansado, um pouco de exercício ajuda sempre.

Como é a sua rotina de grooming?

Demora menos de dez minutos: começo o meu dia com um duche e uso o Polish Up Body & Hair Wash que é refrescante e conveniente. A seguir ao duche aplico o Greater Look Face Moisturizer e nos dias em que faço a barba termino com o Sharp Cut Shaving Stick. No cabelo, aplico o Smooth Back Shaping Pomade.

O que representam, para si, as tatuagens?

Cada tatuagem é muito pessoal para mim. Estão ligadas às pessoas mais importantes da minha vida e que eu faço questão de levar sempre comigo…

O seu filho Brooklyn [de 19 anos] fez as suas primeiras tatuagens, recentemente. Estabeleceu algum limite de idade ou ajudou-o a escolhê-las?

O Brooklyn já falava em fazer tatuagens há muito tempo e fê-las assim que completou 18 anos. Prometemos que eu estaria presente quando ele fizesse a primeira [tatuagem] e, naturalmente, fomos ao Mark [Mahoney] que é um grande amigo e que faz um trabalho fantástico.

Com três filhos e uma filha, crê existir uma diferença na forma como esta nova geração trabalha nos seus visuais, desde cedo?

Sim, sem dúvida! Obviamente que esta geração está mais consciente no que diz respeito à sua aparência desde cedo. Arriscam e experimentam muito mais…





David Beckam para a House 99 Foto: D.R.

Quem são os homens que mais admira?

O meu pai e o meu avô.

Como é que a sua carreira o tem ajudado a tornar-se o homem que é?

Eu tenho tido uma carreira fantástica, dentro e fora do relvado. Ao longo destes anos, instilou-me a importância de trabalhar muito, o valor da dedicação e a relevância de retribuir à comunidade.

Sempre se interessou por moda?

Sempre! Sem dúvida que evoluiu ao longo dos anos e continuo a gostar muito de moda. Para mim, o estilo sempre teve a ver com manter-me fiel a mim mesmo, com usar peças de que gosto e nas quais me sinto confortável.

Quais são os seus projectos para este ano?

Tenho alguns projectos excitantes em que estou a trabalhar. Neste momento, sinto-me afortunado por lançar mundialmente a House 99, a MLS.





House 99 acaba de ser lançada mundialmente com 21 produtos disponíveis. Em Portugal, já se encontra à venda nas lojas Perfumes & Companhia e em www.sweetcare.pt Foto: D.R.