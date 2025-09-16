Nic Von Rup é a cara internacional da linha maculina da Sisley

Começou a carreira de surfista na Coreia com apenas 9 anos. Sempre esteve seguro de si e desta paixão?

Sempre fui apaixonado pelo surf. A primeira vez que entrei no mar, aos seis anos, senti-me completamente em casa. Quando comecei a surfar aos nove, tudo fez sentido — era ali que pertencia. Tornar-me surfista profissional sempre foi um sonho, mas crescer em Portugal, que ainda não era a meca do surf que é hoje, fazia esse objetivo parecer distante. O que me movia não era o ego, a fama ou o dinheiro — era paixão pura. Adorava estar no mar, passar tempo com os amigos e desafiar-me a evoluir. Essa paixão levou à progressão. Comecei a ganhar provas nacionais e europeias e, eventualmente, marcas como a Nike notaram e apoiaram-me. A partir daí tudo cresceu, mas no centro de tudo esteve sempre o amor pelo desporto e pelo oceano.

O Nic é um dos surfistas mais reconhecidos atualmente e, em 2013, já era detentor do título de European Surfer of the Year. Como tem sido esta jornada, repleta de esforço e reconhecimento?

Tem sido uma jornada incrível. Olhando para trás, tive a sorte de passar os últimos 15 anos como surfista profissional, com o apoio de marcas incríveis como a Nike, a Tudor e a Sisley. Ajudaram-me a viver os meus sonhos mais ousados. Desde surfar a Maior Onda do Ano em 2023 até vencer o Tudor Nazaré Challenge por duas vezes, o percurso tem sido feito de esforço e alegria. A mudança para o surf de ondas grandes em 2013, no início da ascensão da Nazaré, tornou-me parte dessa história desde o princípio. Tem sido uma aventura intensa, e sou grato todos os dias.

Nic Von Rup, surfista, venceu o Nazare Challenge 2025 e é o rosto da Sisley Foto: DR

Esta profissão implica muita responsabilidade e cuidado. Como equilibra tudo para manter o foco no meio da turbulência desafiante do oceano?

O foco é essencial na vida de um profissional. O meu trabalho é surfar as maiores ondas do mundo, e isso exige responsabilidade, preparação e cuidado. Nunca sei que condições cada ano trará, por isso tenho de estar sempre pronto. A preparação é a base da sobrevivência no surf de ondas grandes. Treino o corpo passo a passo, afio a mente e comprometo-me por completo para que, quando o momento chegar, esteja preparado para o enfrentar. Manter o foco e a motivação tem sido fundamental — foi isso que me trouxe até aqui.

A sua profissão impõe alguns trabalhos redobrados com a pele. Através da intensa e constante exposição ao sol, os surfistas são mais vulneráveis a queimaduras solares, envelhecimento precoce e melanomas. De que forma o Nic previne e cuida da sua pele?

É verdade — para evoluir no nosso desporto, estamos constantemente expostos ao sol. Desde pequeno que fui educado a proteger-me. Faço exames dermatológicos todos os anos, e cuidar da minha pele sempre foi essencial, não só pela saúde, mas também pela longevidade da carreira. A minha rotina é simples mas consistente em: usar protetor solar antes de cada sessão; manter a pele hidratada depois; e nunca descuidar a recuperação. Proteger a pele tornou-se instintivo — tão importante como preparar o corpo e a mente para as ondas.

"A durabilidade, a textura, a forma como se sente na pele", elogia o surfista Foto: DR

Venceu, este ano, o Nazare Challenge 2025 onde enfrentou o “canhão” da Nazaré e aventura-se agora por outras ondas ao protagonizar a primeira campanha internacional da gama masculina da Sisley, a Sisleÿum. Como está a lidar com este desafio e responsabilidade?

Representar a Sisley é uma verdadeira honra. Sou fã da marca há muito tempo — a minha mãe usa os protetores solares deles há anos — por isso, ser agora o rosto da primeira campanha internacional masculina é algo muito especial. No que toca ao surf, o Tudor Nazaré Challenge é o evento de ondas grandes mais importante do mundo. Para mim, como surfista português, é uma honra incrível competir ali e representar o meu país. Vencer este ano ao lado do meu parceiro Clément foi algo de outro nível. A competição é sempre intensa, e todos os anos lutamos por aquele momento. Conseguir a vitória enche-me de orgulho pelo percurso e pela responsabilidade que isso implica.

O que significa para si representar uma marca como a Sisley?

É uma verdadeira honra representar uma marca como a Sisley, que está tão ligada à natureza e à herança familiar. Gosto genuinamente dos produtos e sinto que é especial apoiar uma marca com a qual me identifico pessoalmente. Estou entusiasmado com o que os próximos anos poderão trazer-nos em conjunto.

"O meu surf é português, e sinto-me profundamente português" Foto: DR

Philippe d’Ornano, CEO da Sisley Paris, revelou que lhe ofereceu uma embalagem inédita de Sunleÿa quando se uniram devido à paixão pelas ondas. Esse encontro levou a um desenrolar de acontecimentos que resultou no Nic a estrelar esta campanha. O que torna a Sisleÿum diferente?

Conhecer o Philippe na Indonésia foi incrível. Ele é um surfista profundamente ligado ao mar, e toda a sua família partilha a mesma paixão que eu pelo oceano. Ligámo-nos de forma natural através do surf. Não houve qualquer intenção comercial — apenas amizade genuína e uma paixão comum pelo desporto e pelo mar. Quando ele me ofereceu o protetor solar, usei-o durante os meses seguintes da viagem e apaixonei-me logo por ele. A durabilidade, a textura, a forma como se sente na pele — era diferente de tudo o que já tinha experimentado. Honestamente, o Sisleyum é o melhor produto que já testei. A partir daí, as conversas evoluíram naturalmente, até que se tornou claro que eu devia ser o rosto da marca.

O Nic leva o nome de Portugal além-fronteiras. Acredita que esta campanha irá impulsionar o interesse pela adrenalina do mar português?

Nasci e cresci em Portugal. A minha mãe é suíço-portuguesa, o meu pai é germano-americano — mas o meu surf é português, e sinto-me profundamente português. Desde o início que a minha missão, ao viajar pelo mundo, foi elevar a bandeira portuguesa e levar Portugal ao palco internacional. O reconhecimento de Portugal hoje é completamente diferente de há uns anos. Quando as pessoas pensam em Portugal agora, pensam imediatamente na Nazaré e na maior onda do mundo. É uma honra ter testemunhado e feito parte desse crescimento — não só pelas nossas ondas e mares, mas também pelo país que somos e pela cultura que representamos.

O gel matificante antienvelhecimento Foto: DR

Além do mar, onde encontra os seus pilares e paixões na vida?

Os meus pilares estão nas coisas simples — caminhar pela praia, fazer trilhos pelas falésias, estar na natureza, praticar desporto e passar tempo com a família e os amigos. Portugal é um dos melhores países do mundo, com tanta diversidade num espaço tão pequeno. Vivo nos arredores de Lisboa, em Sintra, num parque natural junto ao oceano, e é o equilíbrio perfeito entre terra e mar. Viajo muito, mas estou sempre ansioso por voltar a casa. Portugal é o que me enraíza — é onde encontro paz e energia.

Já alcançou diversas e grandes conquistas. Quais faltam concretizar?

Tive a sorte de alcançar muito na minha carreira, mas há sempre um novo horizonte. Para mim, trata-se de continuar a ultrapassar os limites do surf de ondas grandes, explorar novos locais e surfar ondas que nunca foram surfadas antes. Esse sentido de descoberta — ir mais além no desconhecido — é o que me motiva. Ao mesmo tempo, quero inspirar e apoiar a nova geração de surfistas, criando oportunidades para que jovens talentos possam crescer. Para além do desporto, sinto também a responsabilidade de retribuir ao oceano, focando-me na conservação e na proteção dos mares que me deram tudo.