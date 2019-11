10 restaurantes, 10 looks

Reunião de trabalho: terça-feira, 13h, Cantinho do Avillez, em Fendi A semana começa com um almoço de planeamento. R. de Mouzinho da Silveira 166, Porto Telefone: 22 322 7879 www.cantinhodoavillez.pt

Almoço de brainstorming: quarta-feira 13h, Cafeína, Paul Smith Um almoço que se pode prolongar, para poder rever todos os detalhes sem pressas, e um look algures entre o hipster e o clássico. Rua do Padrão 100, Porto Telefone: 22 610 8059 www.cafeina.pt

Jantar com clientes: Quarta-feira, 20h, 100 Maneiras, Prada A irreverência do chef Ljubomir Stanisic traduz-se numa experiência gastronómica fora da caixa, perfeita para encantar num momento de pitch ou de propostas profissionais. Largo da Trindade 9, Lisboa Telefone: 91 030 7575 www.100maneiras.com

Almoço para alinhar ideias: Quinta-feira 13h, Bou Bou’s, Off-White A calma de uma esplanada no meio da cidade, cenário ideal para um almoço de reflexão, perfeito para lidar com situações de stress. R. Monte Olivete 32A, Lisboa Telefone: 21 347 0804 hello@boubous.com

Reunião privada: Quinta-feira 20h, The Yeatman, Dolce & Gabbana Um jantar formal num dos restaurantes incontornáveis do Porto. Ideal para fechar negócios ou discutir ideias que pedem privacidade. Rua do Choupelo, Vila Nova de Gaia‎ Telefone: 22 013 3100 www.the-yeatman-hotel.com

