A garrafa de água de 4700 euros da Chanel

A nova garrafa de água da marca é dourada, envolta numa proteção em pele de cordeiro acolchoada com uma longa corrente dourada para passar por cima do ombro. A tampa da garrafa tem gravado o logótipo da Chanel e outra corrente em pele e dourado a condizer.

Frente e verso da garrafa de água Chanel Foto: Chanel

O acessório é reutilizável, portanto o valor é similar ao de uma carteria da maison francesa. E não, não é a primeira vez que a Chanel cria um acessório para garrafas de água tão luxuoso. Há 25 anos, Karl Lagerfeld, o ex-diretor criativo da marca, desenhou um suporte de garrafa em pele envolvido numa corrente dourada. Há quem venda os exemplares desta coleção de 1994 por €8500, como no site Re-See, mas é possível encontrá-la na Christie’s por preços que vão até aos 3000 dólares (cerca de 2722 euros).

Garrafa de água, €4700, Chanel Foto: Chanel

E se está a pensar que esta é a garrafa mais cara de todos os tempos garantimos que não. Quem conquistou o Guinness World Record por uma garrafa do género vendida num leilão foi a Acqua di Cristallo Tributo a Modigliani, criada pelo artista italiano Amedeo Clemente Modigliani. A peça foi vendida a 4 de março de 2010 por 774 mil pesos na Cidade do México (cerca de 54440 euros atualmente), e era coberta de ouro de 24 quilates, sendo a própria água uma mistura originária de França, Fiji e Islândia, levemente adulterada com pó de ouro. Naquele caso a água estava incluída no preço, na Chanel não – é "apenas" a garrafa e o suporte. Mas, para as clientes que estão habituadas a pagar €480 por um guarda-chuva de fibras sintéticas ou €590 por um lenço de algodão, este valor não é nada.