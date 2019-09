Ainda vai de férias? Leve isto na mala

Com a mala feita e o pensamento nas férias paradisíacas que se aproximam, não podem faltar os mais práticos essenciais do grooming. Siga a nossa lista de compras e adicione-os ao necessaire. São para usar e abusar.

1. O protector multitasker. É "O" produto-estrela das férias de praia. Quando nos referimos a protecção solar, os requisitos são múltiplos: pretende-se um produto de eficácia superior, fácil de aplicar, com um aroma agradável e que não deixe resíduos nem a pele oleosa. Se for à prova de água e em tamanho portátil, não pense duas vezes antes de compra-lo. Escolha um produto específico para o rosto de acordo com o seu tipo de pele e condição (tenha em consideração se tem a pele seca ou oleosa, se quer evitar as manchas ou contrariar as rugas, ou mesmo se a sensibilidade é uma questão), pois há-os para todos os gostos. No que toca aos cuidados corporais, recomendamos um spray à prova de água para poder aplica-lo nas costas com facilidade, um leite se prefere texturas mais cremosas, ou ainda um óleo se pretende uma hidratação extra nas pernas e nos braços.

UV Bronze Body Spray SPF50+, €30, Filorga

2. O stick para zonas sensíveis. Prático para transportar – pode até levá-lo na sua sessão matinal de jogging, ou de trekking campestre – um stick com factor de protecção solar é ideal para utilizar sobre os sinais, cicatrizes, e nas zonas mais sensíveis do rosto e do corpo. Saiba que, se as rugas e rídulas no contorno dos olhos e dos lábios são uma preocupação, pode e deve aplicá-lo nessas zonas.

Sun Secure Easy Stick SPF50, transparente e não colante, €12,50, SVR

3. O esfoliante. "E porquê esfoliar quando o que quero é preservar a cor?" Perguntará. Porque a esfoliação é precisamente o que irá potenciar um bronzeado bonito e uniforme. Faça uma esfoliação suave regularmente no rosto e no corpo (uma vez por semana), utilizando produtos específicos para cada zona e adequados ao seu tipo de pele.

Knackered Cow Relaxing Shower Scrub, Cowshed

4. O perfume travel size. Todos os homens deveriam ter o seu aroma de eleição num tamanho miniatura. Não só é perfeito para viajar e para levar sempre consigo no saco do ginásio, por exemplo, mas é também o acessório perfeito para "retocar" o visual durante o dia, sempre que o desejar.

• Blu Mediterraneo Cipresso di Toscana, 30ml, €48,10, Acqua di Parma

5. A água multivitaminada. Que pode ser utilizada sempre que viajar, mas também na praia. Porque, como o próprio nome indica, ajudam a refrescar nos dias de maior calor. Mas não é tudo. Escolha uma água termal que contenha ingredientes que promovam a hidratação da pele como vitaminas e minerais, uma vez que irão reforçar a barreira de hidratação cutânea e estimular um aspecto saudável.

Bruma de Água Termal SPF30, €12,49, Uriage

6. O hidratante corporal. Seja um After sun, um spray hidratante, ou um bálsamo SOS, a hidratação da pele corporal deve ser redobrada nesta altura do ano. A constante exposição solar, ao mar e ao cloro das piscinas tende a desidratar extremamente a pele, causando até as célebres escamações que poderão levar a uma inestética aparência "manchada". Evitá-lo é fácil: aplique a sua textura preferida a seguir ao duche e opte sempre por tomar banho com água fria ou tépida. Se continuar a não adorar a ideia de aplicar creme todos os dias, sugerimos um atalho que pode utilizar (mas só de vez em quando): aposte num hidratante de duche. São produtos práticos para utilizar após a higiene habitual, ainda com a pele molhada, funcionando como um hidratante finalizante do duche.

The Ritual of Karma After Sun Hydrating Lotion, Rituals

7. A máscara Express – São práticas, em tamanho miniatura e perfeitas para levar em viagem, sem correr riscos de ter de deixá-los à porta de embarque. Uma mascara facial é o SOS de que precisa, caso sinta a pele desidratada após os voos, depois de uma exposição solar prolongada, ou mesmo depois de uma longa festa de verão.

Creme Máscara Hidratante Recuperadora, €17,90, Jowaé

8. Um necessaire. Porque todos os homens deveriam apostar numa statement piece para guardar o seu kit de grooming, invista num necessaire de viagem de extrema qualidade.