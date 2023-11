O que é o retinol e porque é que está em (quase) todos os produtos hype

Há muito que a indústria de beleza expandiu os seus ingredientes aos produtos das gamas masculinas. Há um, em particular, que está a ser cada vez mais usado, tanto neste como nos indicados para mulheres. É que o poderoso retinol - ou vitamina A - não só estimula a produção de colagénio, como também promove a renovação celular, proporcionando clareza e suavidade à pele. Este ingrediente pode estar presente em séruns e cremes, sendo um estímulo ao ácido hialurónico interno da pele, mantendo-a hidratada e rejuvenescida.

A eficácia do retinol, conforme indicado por especialistas, reside na consistência da aplicação, começando por aplicar duas vezes por semana e aumentando gradualmente o uso. Contudo, a escolha da percentagem certa deste ingrediente é fundamental, variando de 0,01% para iniciantes até 1% para peles mais habituadas. É de realçar que, quanto mais habituada a pele, maior será a percentagem, podendo esta aumentar com o passar do tempo.

Os benefícios desta vitamina vão além do combate às rugas, estendendo-se à redução de poros dilatados e à neutralização das manchas causadas pelo dano solar. No entanto, a sua aplicação diária requer precauções, sendo essencial o uso diário de protetor solar para evitar agravar os efeitos secundários, como a pele seca e a irritação, particularmente em períodos de exposição solar prolongada. É por isso que se indica, quase sempre, que deve se usado à noite.

É importante destacar que, a utilização do retinol exige uma abordagem cuidadosa na escolha dos companheiros na rotina de cuidados com a pele. Evitar combinações inadequadas é crucial para maximizar os benefícios e evitar reações indesejadas. Recomenda-se evitar a mistura do retinol com ingredientes como: alfa-hidroxiácidos (AHA), vitamina C e outros retinoides prescritos, a fim de evitar irritações excessivas.

Como é que devemos então utilizar este ingrediente sensível? ? A preferência recai muitas vezes em usar isoladamente à noite, como referido acima, após a limpeza da pele (que esteja seca antes da aplicação). A inclusão de ingredientes hidratantes, como glicerina, péptidos e ceramidas, complementam eficazmente o retinol, mantendo a integridade da pele e otimizando os resultados desejados. É de realçar que a orientação de um dermatologista pode ser valiosa para uma rotina personalizada que potencie os benefícios do retinol enquanto minimiza potenciais efeitos adversos, em especial nas pessoas grávidas, com eczema ou rosácea ativa.

O retinol, quando utilizado com sabedoria, é uma arma poderosa na jornada da pele radiante e jovem. Com a orientação adequada, a incorporação deste ingrediente na rotina de cuidados com a pele pode revelar resultados notáveis ao longo do tempo.