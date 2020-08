O novo gadget anti-covid que purifica e carrega o telemóvel

Nesta nova realidade em que vivemos estamos sempre com a preocupação de lavar e desinfetar as mãos, mas uma coisa é certa: tudo em que nós tocamos passa para o nosso telemóvel, sem pensarmos duas vezes. Para além das bactérias que os telemóveis adquirem ao longo do dia, nós ainda os guardamos em bolsos e malas, espaços fechados e sem luz que são ambientes propícios para as bactérias se desenvolverem mais facilmente.

Através de lâmpadas de radiação UV-C, já conhecidas por terem propriedades desinfetantes, ajudam a reduzir o risco de infeção. Anterior à invenção, sabe-se que esta radiação já foi testada com vários tipos de vírus e bactérias, que respondem positivamente à desinfeção pelo UV-C.

Segundo o Phone Soap, o website do produto tem vários modelos disponíveis, um telemóvel tem 18 vezes mais bactérias que uma casa de banho pública. Apesar de lavarmos as nossas mãos, se não desinfetarmos o nosso telemóvel, este vai transferir bactérias de volta para as nossas mãos e estas vão parar à nossa cara ou comida.

Para além do seu propósito principal, este gadget ainda pode ser usado como carregador portátil porque contém uma porta USB para poder carregar o telemóvel, e uma porta USB-C para carregar o dispositivo.