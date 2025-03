Comporta Perfumes lança três novas fragrâncias especiais

A que cheira um destino? E sobretudo um tão sofisticado como a Comporta? Há oito anos que a Comporta Perfumes faz esse caminho de descoberta, com os seus luxuosos perfumes. Das série Master & Apprentice e Millésime Line, fazem agora parte os novíssimos "VIVI", "Señor Dias" e "Dapper", que chegam em frascos desenhados pela Vista Alegre.

"VIVI combina a exuberância cremosa da tuberosa com a suculência vibrante do maracujá" explica a marca, em comunicado, um perfume cor de rosa que é uma verdadeira caixa de surpresas, imaginado por Stéphanie Bakouche. "Esta fusão requintada de flores brancas e notas frutadas traduz sensualidade e charme, criando uma assinatura olfativa que oscila entre o nostálgico e o vanguardista." A sua elegante embalagem é uma homenagem ao esplendor do Rococó. "VIVI fala à musa moderna, que equilibra a sofisticação intemporal com uma individualidade audaciosa." Custa €190 (100ml).

"VIVI" Foto: DR

Já o perfume "Señor Dias – La Colonia de Carbonnel", uma nova criação que se junta à exclusiva Millésime Line, imaginada por Christian Carbonnel, uma "eau de cologne que reinterpreta o clássico com uma assinatura fresca, verde e cítrica, mas com profundidade, alma e personalidade." A marca desvenda um pouco da história: "a sua essência nasce da memória do avô do fundador, cuja colónia era ao mesmo tempo discreta e profundamente evocativa. Esta criação revive essa aura, fundindo a frescura nostálgica com uma sofisticação contemporânea." Carbonnel revela, até, que o perfume se identifica com a sensação de quando "via o meu avô – um verdadeiro cavalheiro, cuja bondade e espírito deixavam uma marca inesquecível – e sentia o calor do seu abraço". Custa €190 (100ml).

"Señor Dias – La Colonia de Carbonnel". Foto: DR

Por fim, o "Dapper", um perfume fresco e terroso, junta-se também à Master & Apprentice, nascendo da visão criativa e da assinatura olfativa inconfundível do mestre perfumista Bertrand Duchaufour. "O perfume transporta-nos para a sensação de conduzir um convertível vintage por estradas ladeadas de vegetação exuberante, onde o aroma da natureza se funde com o interior sofisticado do automóvel" avança a marca. Custa €225 (100ml).

"Dapper" Foto: DR

A Comporta Perfumes foi fundada por Pedro Simões Dias em 2017, depois de este se apaixonar por esta vila idílica na costa alentejana. É atualmente uma renomada marca de "perfumaria de luxo que une arte, tradição e inovação", e que já conta com uma coleção de 13 fragrâncias originais, "desde a elegância intemporal da linha original de Eau de Parfum ("Original Line"), às composições sofisticadas da Millésime Line, e às colaborações inovadoras da série Master & Apprentice". Como reforça a marca, cada perfume é uma homenagem à arte da perfumaria.