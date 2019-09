Barry Eppley, o “Einstein da estética”

É procurado por pacientes vindos de todo o mundo, a maioria à procura de realizar uma operação que não consegue fazer no seu país de origem – possivelmente uma cirurgia inventada pelo Dr. Barry Eppley, de Illianois, como é o caso do aumento de testículos. O seu método consiste numa pequena incisão para retirar o testículo, envolver "a bola" numa camada de silicone e voltar a colocar tudo no mesmo sítio. Chama-lhe "a Concha" e garante que os testículos continuam perfeitamente funcionais. Há muito que os urologistas colocam implantes em pacientes que perderam um testículo devido a cancro, mas Eppley imaginou um método que podia melhorar o aspeto daqueles que ainda funcionam. "Toda a cirurgia estética nasce da reconstrutiva e só temos de imaginar outra situação onde possa ser usada. Como em tudo na vida", acrescenta.

Até agora, o maior aumento que realizou foi de sete centímetros de diâmetro e escapa-lhe a lógica que leva alguém a querer ter testículos maiores do que uma bola de ténis, mas também não perguntou. Essa é outra das características da sua prática: não perguntar e não quer saber por que motivo os seus pacientes pretendem realizar uma cirurgia. "Presumo que seja por isso que muitos me procuram", admite.

Barry Eppley tem 63 anos e realiza entre oito e 10 cirurgias por semana, ou seja, cerca 450 por ano, na sua clínica, em Carmel, no Indiana – uma das melhores cidades para viver nos EUA, segundo a revista Money –, e admite nem saber bem o custo das suas cirurgias. Esse "pormenor" (o homem que se autointitula Truth4lie pagou 18.500 dólares pela sua primeira cirurgia) é resolvido numa sala ao lado do gabinete de consultas pela diretora financeira que, por acaso, é a sua mulher.

Dessas cirurgias, cerca de 100 são realizadas em pacientes como Truth4lie, homens à procura de "masculinizar" o rosto – um número infinitamente superior ao daqueles (homens ou mulheres) em busca de feições mais femininas. Entre as principais inspirações estão nomes como David Gandy, o modelo dos comerciais da Dolce & Gabbana, Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio, com as suas proporções perfeitas e maxilares proeminentes. Ainda assim, admite, recebe cada vez mais pedidos de homens que, ao mesmo tempo que pretendem ficar mais masculinos, procuram também um toque feminino, como lábios mais carnudos…

Foi em 1997 que o Dr. Barry Eppley realizou a sua primeira cirurgia facial "customizada". O paciente foi um empregado fabril que queria desenhar, ele mesmo, os novos maxilares e o médico ajudou-o: juntos criaram um modelo em barro do que seria o seu rosto. Hoje, Eppley desenha os seus próprios maxilares em computador com a ajuda de uma firma do Colorado, a 3D Systems, os quais são posteriormente fabricados por uma empresa californiana chamada Implant Tech. Os pacientes podem participar em todas as etapas deste processo e decidir o que desejam até ao mais pequeno milímetro – e essa é outra das razões pelas quais é tão procurado. "Os críticos dizem que a minha prática está ‘no limite’", mas responde: "Só seria imprudente se eu não tivesse a experiência que tenho, trabalhando na universidade, no hospital, fazendo incontáveis reconstruções de tecidos faciais ou tratado de casos tão complexos que 99 por cento dos cirurgiões plásticos nunca trataram."