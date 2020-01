Já não se fazem ícones como estes

2 de 8 /

NEWMAN. A prova de que é o homem que faz a roupa. Paul Newman (1925-2008) era de uma simplicidade extrema a vestir. Fosse com um pólo e sapatos de ténis, nas aulas de Lee Strasberg, com um pijama, em Gata em Telhado de Zinco Quente, ou com roupas de cowboy em Butch Cassidy and the Sundance Kid, tudo nele exalava genuinidade e classe. Nos anos 50 e 60 representou, mesmo, o novo homem. Masculino, belo e elegante. E sempre fiel às mulheres e mães dos filhos, o que era raro.