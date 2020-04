Universidade de Yale tem curso grátis para atingir a felicidade

Quando nos candidatamos a uma faculdade e pesquisamos sobre os cursos que nela existem, damos de caras com Medicina, Engenharia, Jornalismo, etc. A formação académica é bastante variada, desde a ciência à saúde, temos a oportunidade de escolher o que queremos aprender, para um dia praticarmos a carreira profissional que escolhemos. Mas imagine que poderia ir à faculdade para aprender sobre uma das bases da vida, como a felicidade por exemplo. Isso é possível nos Estados Unidos.

Em 2018, devido ao aumento dos níveis de stress, depressão e ansiedade entre os estudantes, a Universidade de Yale criou o curso "Psychology and the Good Life", que alcançou um número recorde de 1.200 alunos inscritos, tornando-o no curso mais popular da história da Universidade.

O Coursera é uma plataforma de educação virtual que desde 2011 oferece certificados e diplomas académicos de instituições de alto prestígio, como Yale, Columbia, IESE Business School e também de empresas como IBM e Google. Durante esta semana, a Universidade de Yale partilhou, nessa mesma plataforma, uma réplica do curso mais popular lançado há dois anos. "The Science of WellBeing" é lecionado pela professora de psicologia e ciências cognitivas da Universidade de Yale, Laurie Santos. Um curso com a duração de 10 semanas, com lições de 20 minutos a 3 horas, que inclui vídeos, questionários e leituras recomendadas.

Ao longo do programa, a professora Laurie Santos ensina a ciência por trás da psicologia positiva e das mudanças comportamentais com aulas focadas em táticas e exercícios para aumentar os níveis de felicidade, tanto na vida pessoal como profissional.

O curso é lecionado em inglês, mas tem a possibilidade de colocar legendas em inglês e em espanhol. Além disso, é totalmente grátis, a menos que queira obter um certificado. Nesse caso, o custo do mesmo é de 49 dólares (cerca de 45 euros).

Ao contrário de outros cursos, neste não existe exame final. Contudo, no fim, segundo a universidade, o aluno deverá ter a capacidade de falar sobre as suas emoções, sejam elas positivas ou negativas, com mais facilidade. E ainda, ter adquirido hábitos de gratidão e meditação, que poderá praticar na seu quotidiano.

Segundo a plataforma Coursera, 36% das pessoas que concluíram este curso começaram uma nova carreira, e 34% conseguiu melhorar a sua vida profissional.

Para se inscrever no curso (e ser feliz) consulte aqui: https://www.coursera.org/learn/the-science-of-well-being#about