LA (not so) Confidential

O que é que Los Angeles tem? Comecemos pelo seu estado-mãe, a Califórnia. Na costa oeste dos Estados Unidos, debruçado sobre o Pacífico e abençoado por um clima do qual o resto do país não desfruta, o Sunny State (estado soalheiro), como é conhecido, é lar das cidades mais irreverentes como a colorida São Francisco, de parques naturais de beleza incomparável, o caso de Yosemite Natural Park, e da melhor produção de vinho, em Napa Valley.

Mas é Los Angeles o coração da Califórnia. Célebre por ser a capital da indústria cinematográfica, a segunda maior metrópole dos Estados Unidos é muito mais do que Hollywood. É uma cidade que se estende desde o mar, a perder de vista para lá das montanhas de Santa Mónica, um melting pot de culturas, onde os locais sorriem mais do que parece ser habitual e revelam uma descontracção invejável. Os dois estarão, aliás, interligados, já que a informalidade e a felicidade parecem andar de mãos dadas. O casual cool é o dress code para ir trabalhar em empresas como a Google (que regista dos mais elevados índices de satisfação entre os seus funcionários) que tem residência sobre Venice Beach. Mas há muito mais para explorar na cidade dos anjos.

Runyon Canyon Park

A actividade física é praticamente inevitável em Los Angeles, por isso, vá em trabalho ou em lazer, é provável que se depare com propostas de práticas desportivas. Ainda melhor do que ir para um ginásio, fazê-lo ao ar livre, e com algumas das melhores vistas sobre a cidade, é a maneira perfeita para começar o dia. Com entrada por Hollywood, o Runyon Canyon é um parque de 160 acres, no extremo leste das montanhas de Santa Monica. Uma caminhada ou corrida pelos trilhos do parque irão certamente levá-lo a deparar-se com o mítico sinal de Hollywood e, mais abaixo, espalhadas por entre a vegetação, as casas de algumas celebridades. Não se surpreenda se, durante a sua caminhada, esbarrar em Joaquin Phoenix ou em Rachel Hunter.

Silverlake

Um dos bairros mais criativos de Los Angeles, Silverlake converteu-se na meca das lojas mais interessantes e dos cafés e restaurantes mais desejados, tudo sem perder a sua identidade descontraída. Comece o passeio com um pequeno-almoço reforçado em Sunset Junction, um cruzamento com cafés e bares e lojas de roupa vintage, descubra as escadas secretas do bairro e a arquitectura dos anos 50 submersa nas laterais, e explore o lado biológico do Farmer’s Market (às terças-feiras e domingos). Para relaxar num ambiente tranquilizante, entre no The Now, o day spa mais bonito da área, e peça uma massagem podal ou corporal. Para jantar, a escolha é variada, mas se é uma experiência cultural que pretende, o Night+ Market Song é considerado o melhor tailandês da cidade e, a julgar pela fila à porta, a reputação é credível. Termine a noite no The Satellite ou no Silverlake Lounge, onde os concertos ao vivo de música indie, alternativa e rock deram a conhecer ao mundo artistas memoráveis.

Griffith Observatory

Chamam-lhe o "portão para o Cosmos" e só por isso este impressionante observatório já merece uma visita. A paisagem é perfeita para contemplar o pôr-do-sol, e a arquitectura do edifício é impressionante, mas o que está no seu interior é capaz de prender qualquer visitante. O Planetário, os espectáculos e as exposições sobre o espaço e ainda as experiências cientificas interactivas transportam pequenos e graúdos para uma experiência inesquecível de contemplação e aprendizagem.



Griffith Observatory, cena do filme La La Land Foto: IMDb

West Hollywood

Entre Beverly Hills e West Hollywood encontram-se os mais luxuosos hotéis, restaurantes e lojas de Los Angeles. De passagem obrigatória é a loja multimarcas Fred Segal e a livraria The Book Soup, em Sunset Boulevard. A não perder nesta parte da cidade é um almoço ou jantar no famoso Chatêau Marmont, um ícone de Hollywood, onde facilmente irá cruzar-se com uma estrela de cinema. A discrição é regra de ouro nesta casa onde as fotografias são proibidas.



Chateau Marmont Foto: Facebook @Chateau-Marmont

Venice beach

A zona mais descontraída de Los Angeles desdobra-se entre o Santa Monica Pier, o famoso calçadão, Abbot Kinney Boulevard e os canais. Tudo isto deve ser visto calmamente, a pé ou de bicicleta, intercalando entre um mergulho na famosa praia e uma visita às galerias e boutiques da zona. Ainda em Abbot Kinney, aproveite para encontrar um perfume personalizado numa das mais de dez lojas de perfumes de nicho. Sem esquecer que o The Other Room serve o melhor Ramen da cidade.