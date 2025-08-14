Uma trotineta de arrasar e outros gadgets de Verão

Sonos Arc Ultra

No cyber espaço é descrita como uma das melhores e mais potentes soundbars do mercado. Os graves são mais profundos e o som mais detalhado, com precisão em todas as direções, design e tecnologia de IA que deteta a voz humana para clarificar os diálogos. Pode ser utilizada a aplicação Sonos para um controlo mais eficaz da barra de som. A marca que incluiu o Sonos Voice Control e a Amazon Alexa refere que, quando a TV está desligada, pode transmitir música e muito mais com WiFi e bluetooth. Esta soundbar, que forma uma curva discreta, vem com acabamento mate e em duas cores: preto e branco. A coluna conta com 15 amplificadores digitais, sete tweeters, seis midwoofers e um woofer de quatro motores e membrana dupla. A Sonos nasceu em Santa Bárbara, na Califórnia, fruto da vontade de quatro engenheiros amantes de música. €999

Sonos Arc Ultra Foto: DR

Dometic Recon Cooler

A marca Dometic lançou um refrigerador rígido próprio para a estrada que pode ser combinado com um sistema Recon com vários refrigeradores. Refere-se que é leve e menos volumoso do que a maioria das opções do mercado e com um isolamento de alto desempenho com tampa antiderrapante removível que abre de ambos os lados para facilitar o acesso. Os pés são antiderrapantes e encaixam-se noutras tampas Recon para um empilhamento mais seguro. As pegas são leves e rebatíveis e os fechos de metal fundido funcionam como abridores de garrafas. A Dometic destaca o sistema de reconhecimento otimizado para veículos e design eficiente em termos de espaço e garante produtos frescos até oito dias. O tamanho depende de cada veículo, mas a série Recon Hard é adaptável a quase todas as bagageiras e varia de 1 a 69 litros de capacidade. Recon Hardside Large, 69L – €363.

Dometic Recon Cooler Foto: DR

iPhone 17

Já quase se perdeu a conta aos números que identificam os iPhones, mas continuam com potencial de revolucionar o mercado, e gerar muita curiosidade e especulação antes de serem comercializados. Desta vez, o 17 deverá ser lançado no início de setembro nas variantes Standard, Pro, Pro Max e na nova versão Air. Do que se sabe, o telefone deverá ser o mais fino de sempre e a bateria com a maior capacidade até o momento. Apesar da especulação, diz-se com alguma certeza que os ecrãs vão ser LTPO, os processadores A19/A19 Pro e o carregamento MagSafe de 50 W, além do software iOS 26. Quanto às cores, a previsão é preto, branco, cinza, azul e laranja numa estrutura em liga de titânio-alumínio. A câmara teleobjetiva deverá ser de 48 MP atualizada, além da câmara frontal TrueDepth de 24 MP. €900 a €1.500

iPhone 17 Foto: DR

Atari 2600+ PAC-MAN Edition

O fascínio pelos jogos retro não é novidade, mas sim o lançamento recente de uma consola de jogos antigos. A Atari 2600 oferece um regresso nostálgico aos jogos que marcaram gerações, agora com um toque mais moderno. A ideia é reviver jogos antigos autênticos, icónicos, que iniciaram todo um mercado global. A consola é uma recriação fiel do original, com ícones de personagens iluminados na parte frontal e um joystick para um controlo verdadeiramente vintage. Vem com o clássico jogo Pac-Man pré-instalado, na versão de 1982 e outra nova, estilo arcade, para que se possa entrar diretamente no labirinto e começar a perseguir fantasmas. Apesar da “antiguidade”, suporta cartuchos novos e vintage, tem compatibilidade para jogos Atari 2600 e 7800 e alguma tecnologia moderna como a saída HDMI, modo widescreen e joystick sem fios. €145

Consola Atari 2600+ PAC-MAN Edition Foto: DR

Dualtron X Limited

Uma trotineta com uma enorme potência, concebida para os e-riders que procuram a melhor experiência de condução. Uma das mais potentes do mercado sobre um chassis com dimensões maiores para melhorar a estabilidade em velocidades mais altas e proporcionar mais espaço para as pernas se o assento opcional for instalado. A Dualtron, com capacidades off-road, é equipada com dois motores na frente e na traseira, capazes de fornecer 6000 W de potência máxima cada. A marca revela que em condições normais de condução (velocidade média, utilizador de 65 kg e temperaturas amenas), a trotineta atinge uma autonomia de 200 km. Tem um sistema de travões de disco hidráulicos na frente e atrás, ABS, pneus sem câmara ultra largos, suspensão hidráulica dupla ajustável, amortecedor de direção, faróis LED e ecrã central grande com conectividade Bluetooth. €6.490