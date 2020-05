‘Scarface’ ganhará novo remake com guião dos irmãos Coen

Depois de Capone, o novo filme de Josh Trank, com Tom Hardy, a vida de crimes do chefe da máfia mais famoso dos Estados Unidos da América vai inspirar mais uma nova longa-metragem, mas desta vez um remake do clássico Scarface. A nova versão será conduzida pelo realizador Luca Guadagnino com guião de Joel e Ethan Coen.

Guadagnino realizou entre outros Chama-me Pelo Teu Nome (2017), filme pelo qual recebeu quatro nomeações aos Óscares em 2018, incluindo Melhor Filme, e venceu o prémio de Melhor Argumento Adaptado. A sua última longa-metragem também foi um remake, do filme de terror Suspiria (2018), originalmente lançado em 1977 com realização de Dario Argento. Já os Irmãos Coen são reconhecidos e premiados por trabalhos como Fargo (1996) No Country for Old Men (2007) e The Ballad of Buster Scruggs (2018) — este último nomeado em 2019 ao Óscar de Melhor Argumento Adaptado —, entre muitos outros.

A equipa contará livremente a mesma história dos antigos filmes Scarface, inspirados pela vida de Capone e que retratam a ascensão e queda de um imigrante que se torna num dos maiores criminosos do país, sempre com Los Angeles como cenário. A produção conta com Dylan Clark e a produção executiva será de Scott Stuber e Marco Marabito.

A história por trás da cicatriz Aos 18 anos, Al Capone envolveu-se oficialmente no mundo do crime quando decidiu trabalhar como segurança para o gangster Frank Yale no cabaret The Harvard Inn, em Coney Island, Nova Iorque. Segundo relatam, Frank Galluccio, um assassino conhecido na região, foi ao bar com a irmã e, assim que entrou, teria ouvido Capone fazer um comentário do qual não gostou sobre a jovem. Galluccio exigiu um pedido de desculpas e, com a recusa de Capone, cortou-lhe o rosto três vezes, deixando-o com várias cicatrizes. Capone protegia constantemente o lado marcado em fotografias e dizem que chegou a referi-las como feridas de guerra, embora nunca tenha servido nas forças armadas. Quando ganhou notoriedade como gangster, foi chamado pela imprensa Scarface, alcunha da qual demonstrava não gostar. O chefe da máfia era conhecido entre os associados criminosos como Big Fellow, enquanto amigos se referiam a ele como Snorky.

Paul Muni em 'Scarface - The Shame of the Nation' (1932) Foto: The Caddo Company | IMDB

Os filmes Scarface foram inspirados na história do livro homónimo, publicado por Armitage Trail, em 1930, que conta a história de Al Capone. A primeira versão cinematográfica foi lançada dois anos depois da obra, em 1932, com realização de Howard Hanks. Mais de cinco décadas depois, em 1983, o primeiro remake de Scarface fez história, com um guião adaptado — o imigrante cubano Tony Montana assume um cartel de drogas em Miami e sucumbe à ganância —, realizado por Brian de Palma, escrito por Oliver Stone e eternizado por Al Pacino no papel principal e com Michelle Pfeiffer no elenco.