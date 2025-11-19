Rise & Vibe. Lisboa acolhe evento matinal
No próximo dia 29 de novembro, a Praça do Beato vai ter uma manhã dedicada ao movimento, à música e ao bem-estar. O evento reune DJs, práticas de presença e um ambiente sem álcool que promete redefinir a forma como a cidade começa o dia.
O nascer do dia tem ganho novos significados numa Lisboa cada vez mais atenta ao bem-estar, ao movimento e às formas contemporâneas de celebrar a vida. Entre esta mudança cultural, há um evento que se destaca pela energia transformadora que propõe: o Rise & Vibe, que regressa à Praça do Beato no próximo dia 29 de novembro, entre as 10h e as 16h, com a promessa de reinventar, mais uma vez, o modo como começamos as nossas manhãs. Criado por Joana Lopes, figura incontornável nos projetos que cruzam espiritualidade, arte e lifestyle consciente, o Rise & Vibe nasce de uma visão clara: provar que as primeiras horas do dia podem ser um espaço de expansão, liberdade e comunhão. Depois de ter introduzido em Portugal o fenómeno Boogie & Brunch by Linus, que se tornou uma das ativações mais procuradas do país, Joana volta a surpreender com um conceito que une dança, presença e vibração coletiva sem recorrer ao álcool – um statement cada vez mais relevante numa geração que procura experiências verdadeiras, sem filtros, e que privilegia o bem-estar em detrimento o excesso.
A edição de novembro apresenta uma curadoria pensada ao detalhe, em que cada momento da manhã contribui para criar uma narrativa energética contínua. A abertura fica a cargo de Yolanda Totti com a aula Freaking Hot, uma explosão de movimento que desperta o corpo e estabelece o ritmo emocional do evento. Segue-se a ativação guiada por Becky Hicks com Magupi, que aprofunda o trabalho de presença e respiração, conduzindo os participantes a um estado de flow raro no quotidiano acelerado da cidade. O ponto alto chega com a estreia em Portugal de Jérôme Mathew, representante de um sunshine groove que mistura deep house com calor e luminosidade sonora, transportando a pista para um lugar de alegria radiante. O encerramento, entregue a Vladislove, promete uma celebração final marcada pela expansão, pelo amor e pela leveza – quase como um ritual que fecha o círculo iniciado ao amanhecer.
Além da música e do movimento, o Rise & Vibe assume-se como um manifesto consciente. Num mercado de eventos frequentemente associado ao consumo de álcool, esta proposta diferencia-se ao oferecer alternativas nutritivas e restauradoras: smoothies, cacau, golden milk e energy shots ocupam o lugar de destaque, acompanhados de uma refeição saudável incluída no bilhete. A escolha não é apenas simbólica – reflete uma tendência crescente de eventos que colocam o corpo no centro e que procuram proporcionar experiências seguras, integradas e, acima de tudo, coerentes com um estilo de vida que valoriza vitalidade e clareza mental.
O Rise & Vibe insere-se, assim, num movimento global que redescobre o poder das manhãs. De Nova Iorque a Berlim, multiplicam-se formatos que combinam dança, práticas de bem-estar e música elevada, respondendo a uma vontade coletiva de viver a cultura de forma mais consciente. Lisboa, pela luz e pela crescente comunidade criativa, torna-se palco natural para este tipo de experiências – e Joana Lopes tem sido uma das principais vozes a conduzir essa transformação, criando pontes entre expressão artística, espiritualidade contemporânea e celebração.
Em noite de muitas homenagens, os The Fork Awards distinguiram o restaurante Polémico
Foram muitas as estrelas que subiram ao palco da segunda gala dos The Fork Awards, na noite passada. António Lobo Xavier e Nuno Mendes venceram, respetivamente, o Prémio do Público e a Escolha dos Chefs, com os restaurantes Polémico e Santa Joana.
Guia Repsol distingue pequenas pérolas do quotidiano
O famoso guia gastronómico acaba de criar uma nova distinção dedicada a pequenos lugares – do café de bairro à tasca com os melhores petiscos. Espaços portugueses autênticos, que vale a pena descobrir.
8 planos para o fim de semana: vinhos à prova e novas exposições
A temporada das novas colheitas e uma mão cheia de exposições estreantes dominam as propostas para este fim de semana.
