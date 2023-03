Quanto valem (e o que escondem) os gift bags dos Óscares?

A noite dos Óscares é sinónimo de talento e glamour na passadeira vermelha, não há como negar, mas também de luxo e poder. Um dos melhores exemplos disso é o gift bag de presentes que os nomeados como Brendan Fraser, Steven Spielberg ou Michelle Williams irão receber, quer levem uma estatueta dourada para casa ou não. O costume levado a cabo desde 2002 pela empresa Distinctive Assets contempla este ano presentes no valor de 126 mil dólares, quase metade do recorde de 2020 - 225 mil - avança a revista Forbes.



Entre os presentes mais caros estão incluídas viagens e estadas longe de olhares alheios - três dias na propriedade The Lifestyle, situada no Canadá (40 mil dólares) e três dias num farol restaurado em Itália (9 mil) - mas também a oportunidade para restaurar a própria casa (ou será mansão?) com a ajuda da empresa Maison Construction (25 mil) ou de receber uma pulseira de ouro de 18 quilates.

Para relaxar depois da temporada de prémios, o saco conta ainda com ofertas ligadas ao bem-estar: um procedimento estético chamado Celebrity Arm Sculpting, que se traduz numa lipoaspiração que tonifica os braços (12 mil), conforme divulgou a Forbes; tratamentos capilares (7 mil), de antiaging (10 mil), produtos e serviços da marca de maquilhagem Oxygenetix (12 mil) ou análises de saúde feitas pelo laboratório KnowingLabs (1800 dólares).

A Distinctive Assets também quis divulgar marcas mais pequenas ou menos conhecidas, por isso o saco também tem snacks no valor de 13 dólares, chocolates ou tâmaras gourmet.